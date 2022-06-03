بولندا والتشيك تناقشان سبل تطوير القوات المسلحة والمشتريات العسكرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مباحثات وزير الدفاع البولندى، اليوم الجمعة، مع نظيرته التشيكية يانا تشيرنوخوفا، فى العاصمة براغ؛ لبحث سبل تطوير القوات المسلحة وتنسيق المشتريات العسكرية، وفقا لصحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية.

وأضاف الوزير البولندى إن تنسيق المشتريات "مهم للغاية إذا نظرنا إلى تكاليف صيانة المعدات وصيانتها، ومما لا شك فيه أن هذا يعود بالنفع على الجانبين".