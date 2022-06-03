المستشار الألمانى يستقبل الأمين العام لحلف «الناتو» الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية فولفجانج بوشنر، أن المستشار الاتحادى أولاف شولتس سيستقبل ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف "الناتو" فى المستشارية الفيدرالية يوم الخميس المقبل.





وأضاف بوشنر، فى بيان اليوم الجمعة، أن الاجتماع سيركز على الاستعدادات لقمة "الناتو" بمدريد فى نهاية شهر يونيو الجارى، كما ستتم مناقشة تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الأمن الأوروبى الأطلسى. ومن المقرر فى بداية الاجتماع إصدار بيان صحفى مشترك من المستشار الألمانى والأمين العام لحلف "الناتو".

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