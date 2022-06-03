روسيا تحرك أسطول المحيط الهادئ

روسيا تحرك أسطول المحيط الهادئبدأت أكثر من 40 سفينة حربية وسفينة إسناد وما يصل إلى 20 طائرة ومروحية تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي بإجراء تدريبات في منطقة بحرية بعيدة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة: "في الفترة من 3 إلى 10 يونيو تجري في المحيط الهادئ وتحت قيادة قائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال سيرغي أفاكيانتس، تدريبات لقوات مختلفة الأنواع"، مضيفة أنه تشارك في التمرين أكثر من 40 سفينة حربية وسفينة إسناد وما يصل إلى 20 طائرة".

وخلال التدريبات، سيقوم البحارة وأفراد الطيران البحري بالبحث عن غواصات للعدو المفترض، والعمل على تنظيم دفاع جوي لمجموعات تكتيكية من السفن وترتيب لوجستيات القوات في البحر، إضافة إلى إجراء رمايات تدريبية قتالية على الأهداف السطحية والجوية.

وتابع البيان أنه عند الخروج من مناطق التمركز، "تم تنفيذ عدد من المهام، بما فيها الإجراءات العملية للتغلب على مناطق البحر الملغومة وإطلاق نيران المدفعية على مجسمات بالحجم الطبيعي لألغام عائمة تشكل خطرا على الملاحة المدنية".

ومن السفن المشاركة في التدريبات سفينة قيادة "مارشال كريلوف" وفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" وسفن وفرقيطات كبيرة مضادة للغواصات وسفن صغيرة مضادة للغواصات وكاسحات ألغام وزوارق صواريخ وسفن إسناد.