روسيا تحرك أسطول المحيط الهادئ
بدأت أكثر من 40 سفينة حربية وسفينة إسناد وما يصل إلى 20 طائرة ومروحية تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي بإجراء تدريبات في منطقة بحرية بعيدة.
ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة: "في الفترة من 3 إلى 10 يونيو تجري في المحيط الهادئ وتحت قيادة قائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال سيرغي أفاكيانتس، تدريبات لقوات مختلفة الأنواع"، مضيفة أنه تشارك في التمرين أكثر من 40 سفينة حربية وسفينة إسناد وما يصل إلى 20 طائرة".
وخلال التدريبات، سيقوم البحارة وأفراد الطيران البحري بالبحث عن غواصات للعدو المفترض، والعمل على تنظيم دفاع جوي لمجموعات تكتيكية من السفن وترتيب لوجستيات القوات في البحر، إضافة إلى إجراء رمايات تدريبية قتالية على الأهداف السطحية والجوية.
وتابع البيان أنه عند الخروج من مناطق التمركز، "تم تنفيذ عدد من المهام، بما فيها الإجراءات العملية للتغلب على مناطق البحر الملغومة وإطلاق نيران المدفعية على مجسمات بالحجم الطبيعي لألغام عائمة تشكل خطرا على الملاحة المدنية".
ومن السفن المشاركة في التدريبات سفينة قيادة "مارشال كريلوف" وفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" وسفن وفرقيطات كبيرة مضادة للغواصات وسفن صغيرة مضادة للغواصات وكاسحات ألغام وزوارق صواريخ وسفن إسناد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تحرك أسطول المحيط الهادئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.