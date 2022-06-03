نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حالة متدرب برقم الهوية والتحقق من الرقم التدريبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل بها على المقبولين في جميع التخصصات التقنية، ومن بين تلك الخدمات تقديم خدمة استعلام عن حالة متدرب برقم الهوية وكذلك الاستعلام عن شهادة برقم الهوية وذلك يأتي في إطار حرص المؤسسة أيضًا على استقطاب طُلاب جُدد لتغطية سوق العمل المحلي في السعودية، كما يمكن التسجيل في المعهد الصناعي الثانوي وبرامج تدريبية أخرى إلكترونيًا.

استعلام عن حالة متدرب برقم الهوية

هناك بوابات عديدة تابعة للمؤسسة جميعها تقدم خدمات كثيرة من بينها بوابة تقني وبوابة رايات، كما أن هناك البوابة الإلكترونية للقبول التي يمكن من خلالها التعرف على البرامج التدريبية المتاحة والتعرف على مواعيد وشروط التسجيل بها أيضًا ويمكن استعلام عن حالة متدرب برقم الهوية عن طريق التالي:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية واختيار الاستعلام عن متدرب.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمتدرب أو رقم الإقامة.

ثم كتابة الرقم التدريبي.

النقر على خيار بحث.

ستظهر لك في الحال جميع المعلومات التي تخص المتدرب.

الاستعلام عن معلومات البطاقة البنكية للمتدربين

وقد وفرت المؤسسة أيضًا إمكانية التحقق من كافة المعلومات التي تخص البطاقة البنكية للمتدربين من خلال استخدام رقم الهوية والرقم التدريبي أيضًا، ويمكن الوصول إلى نموذج التحقق عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية.

الاستعلام عن الرقم التدريبي 1443

يمكن الحصول على الرقم التدريبي أو اسم المستخدم للمتدربين من خلال بوابة رايات وهناك بعض المعلومات التي ينبغي إدخالها من بينها سنة القبول في الكلية، ورقم الهوية الوطنية والنقر على خيار موافق، وبمجرد الحصول عليه يمكن الاستفادة من كافة خدمات الموقع.

وتختلف فترة الدراسة في المعهد من برنامج إلى آخر، حيث أن هناك برامج مدتها عامين ونصف العام فقط، بينما أخرى تُحدد على حسب الاختيار، وهناك برامج تدريبية متاحة فقط للبنين، بينما أخرى متاحة للبنات وعند زيارة البوابة الإلكترونية للمؤسسة يمكن الاستعلام عن المسمى عند التخرج بعد الالتحاق بتلك البرامج والتعرف أيضًا على فترة الانضمام بها للطلاب السعوديين.