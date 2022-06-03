كيف اسجل في المعهد الصناعي الثانوي وما شروط القبول

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عمر شويل - جدة كيف اسجل في المعهد الصناعي الثانوي الذي يعتبر من أهم المؤسسات التعليمية التابعة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وموقعه مدينة جدة، وهو من أقدم المنشآت التي توفر الورش التعليمية المُجهزة بأحدث التقنيات والآلات المستخدمة في التعليم، وبه عدد من الأنشطة الترفيهية منها صالة مغطاة لعدد من الألعاب مثل كرة السلة ويمكن التسجيل في المعهد الصناعي الثانوي 1443 إلكترونيًا بالإضافة إلى استعلام عن حالة متدرب برقم الهوية.

كيف اسجل في المعهد الصناعي الثانوي

من خلال رابط موقع المؤسسة يمكن التسجيل في كافة البرامج التدريبية المختلفة التي يوفرها سواء للذكور أو للإناث، أما عن كيف اسجل في المعهد الصناعي الثانوي في الفترة الصباحية أو في الفترة المسائية فهو يتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مؤسسة التدريب التقني والمهني.

دخول بوابة القبول الإلكترونية والنقر على متقدم جديد.

للتسجيل لا بد من إدخال البيانات المطلوبة مثل نوع الهوية ورقم الهوية.

إدخال تاريخ الميلاد ورقم الجوال الشخصي لسهولة التواصل مع المتقدمين.

التأكيد على رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني.

كتابة كود التحقق والنقر على خيار التسجيل عقب الموافقة على الشروط والأحكام.

شروط القبول في المعهد الصناعي الثانوي

حددت المؤسسة كافة الشروط المطلوبة للالتحاق بالمعهد، لافتة أنها لا تقبل إلا المرشحين المتوافرة بهم تلك الضوابط، من أجل سد حاجات السوق السعودي ومن بين الشروط المطلوبة:

أن يكون المتقدمين من حاملي الجنسية السعودية.

عدم الالتحاق بالمعهد من قبل أو الحصول على أي شهادة تعليمية سابقة من التدريب المهني.

ضرورة أن يكون المتقدم من اللائقين طبيًا وصحيًا.

ألا يكون العمر أكبر من تسعة عشر عام.

الحصول على الشهادة المتوسطة.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للدخول.

التفرغ التام للدراسة وتلقي التدريب من المعهد أي ينبغي ألا يكون المتقدم لديه وظيفة أو ملتحق بأحد المؤسسات التعليمية الأخرى.

وهناك العديد من المزايا التي تعود على الطلاب المقبولين في المعهد من بينها الحصول على شهادة الدبلوم الصناعي للعمل في المنشآت الصناعية المختلفة ودخول سوق العمل، كما يحصل المتدربين على مكافآت شهرية في حال التفوق، والتعيين الفوري عقب التخرج للمتميزين.