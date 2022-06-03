تنسيق القبول في الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

تنسيق القبول في الثانوية العامة لجميع طلاب الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات في مصر، هناك الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية يبحثن عن تنسيق الثانوية العامة، فذلك التساؤل أصبع متزايد بعد ظهور الشهادة الإعدادية في بعض محافظات جمهورية مصر العربية، فهناك عدة معايير يتم من خلالها تحديد تنسيق القبول في الثانوية العامة لجميع الطلاب، فسوف نوضح من خلال موقع ثقفني مؤشرات الدخول في مدارس الثانوية العامة، حيث أن من خلال هذا المقال سوف نذكر تنسيق الثانوية العامة في العام الدراسي الماضي، فمن المتوقع زيادة أو انخفاض التنسيق لها العام، وذلك حسب نسبة النجاح في كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.

تنسيق القبول في الثانوية العامة

إن جميع الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون ما هو معدل القبول للدخول في الثانوية العامة، فإن كثرة التساؤلات جاءت بعد أن أعلنت أغلب محافظات الجمهورية عن نتائج الطلاب في الشهادة الإعدادية، حيث نعرض من خلال موقعنا تنسيق القبول في المدارس الثانوي العام للعام الماضي، فإن من الممكن أن يزداد تنسيق القبول عنه إذا زادت نسبة نجاح الطلاب، وممكن أن تنخفض إذا حدث انخفاض في نسبة النجاح، فإن تنسيق القبول للمحافظات بالعام الماضي كان كالتالي:

محافظة الجيزة كان التنسيق العام الماضي الحد الأدنى 215 درجة ثم قل الحد الأدنى للقبول إلي 210 درجة.

فإن محافظة الإسكندرية الحد الأدنى لها في القبول كان 225 ثم قل ووصل إلي 220 درجة.

الشرقية كان الحد الأدنى 230 درجة.

البحيرة أقل درجة قبول 232 درجة.

بورسعيد تكون أقل درجة تنسيق للقبول 221 درجة.

دمياط 230 درجة للقبول ثم قلت إلي 225 درجة.

محافظة القاهرة الحد الأدنى للقبول في الثانوية كان 230 درجة.

محافظة الدقهلية تكون 235 درجة.

الحد الأدنى للقبول في محافظة كفر الشيخ كان 243 ثم قلت إلي 240 درجة.

معايير تحديد اللحد الأدنى للقبول بالثانوية

إن وزارة التربية والتعليم المصرية وضعت بعض المعايير التي تحدد الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة، وذلك بعد حصول الطلاب علي نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، فإن المعايير كالتالي: