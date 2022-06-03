نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقسيط من نون في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقسيط من نون وشروط نون للتقسيط يعتبر متجر نون من المتاجر الإلكترونية المتميزة والذي تم إنشاءه في المملكة العربية السعودية عام 2016م ويقدم أفضل العروض للشراء والتقسيط والدفع في منطقة الشرق الأوسط ويمتد نشاط متجر نون إلى دولة الأمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية لتميزه في المنتجات والماركات المختلفة والمتنوعة وسوف نقوم بالتعرف على متجر نون وشروط وطريقة التقسيط.

ما هي أهم مميزات موقع نون

يقدم متجر نون خدمة التقسيط والشراء للمواطنين في المملكة العربية السعودية وتقديم عدة مميزات كما في التالي:

تقديم الماركات الأصلية ذات جودة عالية ولا يقدم المنتجات المقلدة.

تقديم تسهيلات للمواطنين عند الشراء بالتقسيط دون عناء.

توفير جميع المنتجات التي تلزم البيت السعودي.

توفير المنتجات التي يطلبها العميل بسرعة وسهولة.

تقديم أفضل الماركات والمنتجات بسعر مناسب.

يقدم متجر نون إمكانية استرجاع المنتج أو الاستبدال.

توفير عدد كبير من خدمة العملاء للرد على المواطنين وحل المشاكل على مدار اليوم.

مميزات نظام التقسيط من متجر نون

يقدم نظام نون للتقسيط عدد من المميزات التي تمكن العميل من الشراء بالتقسيط ومن تلك المميزات ما يلي:

اختيار العميل مدة التقسيط المناسبة له من 3 شهور إلى 12 شهرا.

البيع بالتقسيط نفس البيع بسعر الكاش ولا توجد فوائد على التقسيط.

نظام التقسيط متاح للسعودين وكذلك المقيمين في المملكة لا يحتاج إلى وجود كفيل.

يوفر نظام التقسيط من متجر نون الشراء من خلال الموقع الإلكتروني لجميع المنتجات.

يتيح نظام التقسيط الاستفادة من جميع العروض المتاحة مثل الشراء بنظام الكاش.

شروط نون للتقسيط

وضع متجر نون عدة شروط للشراء بنظام التقسيط في المملكة العربية السعودية وهي كما في التالي:

أن يكون لدي العميل بطاقة ائتمان تابعة لاحد البنوك في السعودية والمشاركة في نظام نون للتقسيط.

في حال الشراء من متجر نون داخل السعودية لا يقل الحد الأدنى للشراء بالتقسيط عن (1000) ريال سعودي.

رسوم الاستفادة من عروض التقسيط من متجر نون

بعد التعرف على شروط نون للتقسيط يتيح متجر نون الاستفادة من عروض التقسيط دون فوائد ولكن هناك بعض المصاريف الإدارية التي تكون للبنوك المتعاونة مع نظام التقسيط من متجر نون وتختلف هذه المصاريف من بنك لأخر وإذا أراد العميل استرجاع المنتج المتفق عليه فسوف ترد القيمة المدفوعة للعميل وإلغاء طلب التقسيط من خلال خدمة العملاء الموجودة في متجر نون.

كيف اشتري بالتقسيط من نون

يمكننا معرفة طريقة التقسيط من نون من خلال بعض الخطوات والتي تتم من خلال الموقع الرسمي لشركة نون الإلكتروني.

قم أولا باختيار المنتجات التي يرغب العميل في شرائها من متجر نون الإلكتروني.

الذهاب إلى صفحة الدفع وسوف تظهر لك صفحة نظام التقسيط.

كتابة البيانات الشخصية وبيانات بطاقة الائتمان الخاصة بالعميل.

أختيار نظام التقسيط المناسب للعميل.

بعد إتمام عملية التسجيل سوف تصل رسالة على البريد الإلكتروني بها شروط نظام التقسيط التي قمت باختيارها مع الالتزام بالشروط والأحكام لمتجر نون في المملكة العربية السعودية.

تسهيل عملية نظام التقسيط للعميل دون معاناه أو تعقيدات من متجر نون.

كيف تتم عملية الشراء والدفع الآمن من نون

الدفع الكاش متاح للمنتجات التي تقل قيمتها عن 6500 ريال سعودي.

الدفع بالبطاقات الائتمانية المتعاقدة مع متجر نون( فيرا / ماستر كارد).

الدفع في متجر نون من خلال محفظة نون في حالة الدفع بالبطاقة أو الدفع عند الاستلام.

تتيح خاصية apple pay في البلدان التي توجد به هذه الخاصية.

طريقة التقسيط من نون

يمكن التقسيط من متجر نون بعدة طرق ومن أهمها في التالي:

طريقة الدفع الإلكتروني وذلك من خلال البطاقة الائتمانية التابعة لاحد البنوك المتعاقدة مع متجر نون في نظام التقسيط.

تواصل العميل مباشرة مع البنك وتحديد متجر نون المراد الشراء منه وتحديد قيمة الشراء للمنتجات وتاريخ ووقت الشراء وتحديد الفترة الزمنية للتقسيط من خلال العميل وتتم العملية في غضون 5 أيام ويتم إرسال رسالة للعميل تفيد التأكيد واحتساب الأقساط.

وهذه بعض البنوك التي يتم التعامل من خلالها مع متجر نون في المملكة العربية السعودية وهي (بنك الرياض/ بنك الراجحي/ بنك الاستثمار السعودي/ البنك العربي الوطني/ البنك السعودي الفرنسي/ بنك الجزيرة/ بنك الأمارات دبي الوطني).

ونكون بذلك تعرفنا على متجر نون ونظام التقسيط وشروط التقسيط من متجر نون طريقة التقسيط من نون والمميزات التي يقدمها متجر نون وكذلك خطوات التقسيط ورسوم الاستفادة من العروض المتاحة من متجر نون والتعرف على خيارات الدفع المتاحة من نون والتعرف على طرق التقسيط من متجر نون داخل المملكة العربية السعودية.