نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط شركة عبد اللطيف جميل للتقسيط | تقسيط ردسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط شركة عبد اللطيف جميل للتقسيط الإلكترونيات ؟ تعتبر شركة عبد اللطيف جميل من الشركات الرائدة والكبيرة الموجودة في المملكة العربية السعودية لبيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وتمويل السيارات للمواطنين داخل المملكة بأقساط مريحة وميسرة مع هامش ربح بسيط وذلك للتسهيل على جميع المواطنين لشراء جميع الاحتياجات بالتقسيط المريح.

تقسيط أجهزة كهربائية من شركة عبد اللطيف جميل

تقدم شركة عبد اللطيف جميل بالتعاون مع شركة RDC لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية إمكانية التقسيط المريح لجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والتكييف ولمعرفة المميزات التي تقدمها الشركة من خلال الخطوات التالية:

زيارة أقرب فرع من فروع شركة واختيار الأجهزة التي ترغب بشرائها.

الحصول على استمارة طلب الشراء وتعبئة جميع البيانات الموجودة بها.

شروط شركة عبد اللطيف جميل للتقسيط

لكي تتمكن من التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية هناك بعض الشروط اللازمة وهي كما في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عمل المتقدم للحصول على التقسيط في القطاع الحكومي أو الخاص.

عمل المتقدم في القطاع الحكومي تزيد عن (30) يوما.

عمل المتقدم في القطاع الخاص تزيد عن (90) يوما.

لا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن (3000) ريال سعودي.

ردسي متجر إلكترونيات عبداللطيف جميل

تقدم شركة عبد اللطيف جميل هي وشركة ردسي مجموعة من الأجهزة الإلكترونية بالتقسيط المريح داخل المملكة العربية السعودية ولكي تتمكن من شراء السلعة التي يريدها المتقدم يجب تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك ولمعرفة البيانات المطلوبة يجب إتباع الأتي:

صورة من الهوية الوطنية للسعوديين.

صورة من الإقامة للمقيمين داخل المملكة.

صورة من شهادة التأمين الاجتماعي إذا كان المتقدم يعمل لدى القطاع الخاص.

تقديم كشف حساب من البنك لأخر تعاملات (3) شهور.

خطاب من جهة العمل التي يعمل بها المتقدم بالموافقة على التقسيط.

وجود الشخص الذي يكفل المتقدم للتمويل.

كما يمكنك الحصول عل تمويل من شركة باب رزق جميل بسهولة.

رقم صيانة بعد اللطيف جميل للأجهزة

تقدم شركة جميل للإلكترونيات في المملكة العربية السعودية عدة مميزات لجميع العملاء وإمكانية صيانة جميع الأجهزة المنزلية والإلكترونية والصيانة بأعلى درجة وكفاءة عالية وذلك من خلال الفنيين العاملين في شركة عبد اللطيف جميل.

مميزات صيانة الإلكترونيات من شركة عبد اللطيف جميل

خدمة العملاء تعمل 24 ساعة بشكل متواصل.

وجود عدد كبير من الفنيين العاملين بها ومدربين على أعلى مستوى من الكفاءة.

القيام بصيانة الأجهزة على أفضل شكل ممكن.

توافر قطع الغيار اللازمة للأجهزة وبسعر ممتاز.

رد خدمة العملاء على جميع الشكاوى والاستفسار.

تتم الصيانة وتركيب الجهاز خلال 72 ساعة.

تواجد خدمات الصيانة في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

رقم جوال صيانة شركة عبد اللطيف جميل (8001279999).

مجموعة عبد اللطيف جميل

تم تأسيس شركة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية عام (1945) م وقد أسسها عبد اللطيف جميل وتعمل الشركة في عدد من الأنشطة المختلفة في المملكة وقد حصلت الشركة على عدة جوائز محلية وعالمية وذلك لتفوقها في مجالات العمل في السعودية.

وبذلك نكون تعرفنا على شركة عبد اللطيف جميل وكذلك شروط التقسيط والمميزات المقدمة من الشركة لجميع العملاء والصيانة للأجهزة الكهربائية والمنزلية والإلكترونيات وكذلك فروع شركة عبد اللطيف جميل الموجودة في المملكة العربية السعودية.