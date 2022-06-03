كيف اشتري سيارة بدون مقدم وطريقة التسجيل

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عمر شويل - جدة كيف اشتري سيارة بدون مقدم في السعودية وهل يستطيع العميل تقديم طلب تقسيط سيارات إسلامي بدون مقدم عبر الإنترنت كحل بديل لزيارة المعارض أو البنوك؟ فقد شهدت الفترة الأخيرة تقديم حلول تقسيط سيارات بدون مقدم من المعارض وأخرى مقدمة من خلال البنوك الرسمية التي تقدم قرض شراء سيارة سواء قرض السيارة المستعملة أو تمويل السيارات الجديدة، وسوف نوفر جواب كيف اشتري سيارة بدون مقدم.

كيف اشتري سيارة بدون مقدم

خدمات التمويل والتقسيط توفر للعملاء طريقة سهلة ومرنة لشراء السيارات في المملكة العربية السعودية، لهذا بادر العملاء بسؤال كيف اشتري سيارة بدون مقدم وما هي المعارض المميزة التي توفر قروض السيارات بدون مقدم 2022.

وأولى المعارض التي توفر عروض السيارات تقسيط بدون مقدم هو معرض عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة والذي يوفر عروض على سيارات كيا بدفعات شهرية وأنواع أخرى، فيمكن التعرف على السيارة الأفضل بالنسبة لك أو التي تناسبك بناءً على قيمة الدخل أو غيره من التفاصيل عبر التالي:

الدخول إلى موقع عبداللطيف جميل للتمويل والتقسيط.

قم بإدخال صافي الدخل الشهري في الحاسبة واختر ماركة السيارة.

ثم يليها إدخال قيمة الدفعة الأولى في حال كنت ترغب في الدفع.

النقر على عرض السيارات التي تناسبني في النهاية والانتظار لحين ظهور السيارات وأسعارها، ولكن ينبغي العلم أن السيارات لا تشمل قيمة الضريبة المضافة.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل تقسيط سيارة

للاشتراك في أحد عروض التمويل المتوفرة لدى الشركة ينبغي تقديم عدد من المستندات الخاصة بالتحقق أو التأكد من صافي الراتب، لهذا ستكون المستندات عبارة عن التالي:

نسخة من بطاقة الأحوال أو صورة من بطاقة الإقامة للوافدين الأجانب.

تجديد رخصة القيادة وتقديم نسخة منها في حال لم يقم المواطن بتجديدها مسبقًا.

لا بد من تقديم إفادة موثقة من جهة العمل تُفيد بقيمة إجمالي الدخل الشهري.

إقامة تثبت عنوان سكن المواطن، فيمكن تقديم العنوان الوطني المسجل لدى الحكومة السعودية.

ويمكن زيارة موقع الشركة من أجل التعرف على كافة التفاصيل والاطلاع على أجدد عروض تقسيط السيارات في السعودية في الفترة الحالية.