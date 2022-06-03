نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تساوي نقاط الراجحي بالريال وكيف يمكن الاستفادة منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأسئلة التي شغلت مواقع السوشيال ميديا الفترة السابقة من ضمنها كم تساوي نقاط الراجحي بالريال؟، بجانب أن هناك من الكثيرون يرغبون في معرفة الطرق التي تمكن من الاستفادة من نقاط الراجحي، حيث أن نقاط الراجحي هي عبارة عن تطبيق يمنح المستخدمين العديد من المكافآت التي تدعم سد حاجات العملاء، وذلك لأنها تقبل استبدالها بالعديد من الأشياء.

كم تساوي نقاط الراجحي بالريال

يجدر الإشارة إلى أنه فور إطلاق برنامج نقاط الراجحي قد تسابق الكثيرون في الاشتراك به بغرض كسب المكافآت التي يمكن استغلالها وتحويلها نقاط، حيث أتاح تفعيل التحويل عبر الاستعانة بالعمليات المصرفية والتي تتمثل في عملية السحب والإيداع.

كما يمكن إجراء تحول المكافأة إلى نقاط من خلال البطاقات الائتمانية، ثم بعدها يتمكن أي شخص من استغلال هذه النقاط في اقتناء كافة الاحتياجات أو دفع فواتير أو أي شيء من ذلك القبيل، حيث أن الريال الواحد يعادل حوالي 250 نقطة من نقاط الراجحي ويمكن استبدال هذه النقاط بعدة طرق وهي كما يلي:

يسمح للفائز الذي لا يرغب في تحويل النقاط إلى ريالات أن يقوم بإهدائها لأي من الأصدقاء، وذلك بحد أقصى مائة ألف نقطة في الشهر.

كما يمكن القيام باستبدال النقاط بقسائم شراء الإلكترونية، ويتاح القيام بذلك عبر الهاتف المحمول بخطوات بسيطة.

بجانب أنه يصرح بجمع عدد كبير من النقاط ثم التبرع بها لأي من المؤسسات الخيرية بالمملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى أنه يمكن استبدال تلك النقاط من أي شركة تتبع لمصرف الراجحي السعودي، ولابد أن تكون هذه المؤسسة من الشركاء الأصليين لبنك الراجحي.

طريقة الاستعلام عن نقاط بنك الراجحي

قام بنك الراجحي السعودي بطرح بعض الخطوات التي تمكن كافة العملاء من الاستعلام عن عدد نقاط بنك الراجحي والقيمة السعرية لها، ذلك وفق الخطوات التالية: