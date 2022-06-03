كيف اطلع صك إعالة لعيالي بالسعودية والشروط المطلوبة

بعد تداول سؤال كيف اطلع صك إعالة لعيالي قد أفصحت المملكة العربية السعودية عن الشروط التي تمكن الجميع من الحصول على صك الإعالة، حيث قد تم طرحه لكي يكون بمثابة إعانة لجميع السيدات على تربية أبنائهم والتمكن من تلبية كافة احتياجاتهم، ولكن يتطلب أنه يتم استيفاء جميع الشروط والأحكام حتي تتمكن أي مرأة بالسعودية من استخراج صك الإعالة والاستفادة منه.

كيف اطلع صك إعالة لعيالي

بعد طرح صك الإعالة بالمملكة العربية السعودية قد صرحت وزارة العدل للمرأة في السعودية عن طرح مجموعة من الخطوات تمكن من استخراج صك الإعالة وذلك وفق الخدمة الاجتماعية التابعة للضمان الاجتماعي، حيث تكمن تلك الخطوات فيما يلي:

في البداية يجب عليك التوجه نحو المنصة الرئيسية التابعة لوزارة العدل.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

حدد أيقونة “تقديم طلب للدوائر النهائية” المتاحة داخل خدمات المحاكم.

اضغط على خيار “الدخول إلى الخدمات” وهي متاحة داخل صفحة طلبات الخدمة الاجتماعية.

حدد خيار تقديم طلب جديد.

انقر فوق خيار طلب إعالة.

قم بتسجيل كافة المعلومات الشخصية التابعة لك كل منها في الحقل المحدد لها من ضمن الحقول المتاحة داخل الصفحة.

اكتب أسماء الأولاد وكافة بيناتهم.

حدد الهيئة القضائية التابع لها.

سجل جميع البيانات التابعة للشاهدين كل منها في الخانة الخاصة به.

انتظر قليلًا حتي يتم إسدال رقم الطلب الخاص بك والذي يتطلب تسجيله في ملء نموذج الطلب.

شروط استخراج صك الإعالة

قد تم طرح العديد من الشروط التي يجب على المتقدم لاستخراج صك الإعالة لعيالي أن يستوفيها جميعًا وهي كما يلي: