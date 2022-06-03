نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع صك إعالة لعيالي بالسعودية والشروط المطلوبة في المقال التالي
بعد تداول سؤال كيف اطلع صك إعالة لعيالي قد أفصحت المملكة العربية السعودية عن الشروط التي تمكن الجميع من الحصول على صك الإعالة، حيث قد تم طرحه لكي يكون بمثابة إعانة لجميع السيدات على تربية أبنائهم والتمكن من تلبية كافة احتياجاتهم، ولكن يتطلب أنه يتم استيفاء جميع الشروط والأحكام حتي تتمكن أي مرأة بالسعودية من استخراج صك الإعالة والاستفادة منه.
كيف اطلع صك إعالة لعيالي
بعد طرح صك الإعالة بالمملكة العربية السعودية قد صرحت وزارة العدل للمرأة في السعودية عن طرح مجموعة من الخطوات تمكن من استخراج صك الإعالة وذلك وفق الخدمة الاجتماعية التابعة للضمان الاجتماعي، حيث تكمن تلك الخطوات فيما يلي:
- في البداية يجب عليك التوجه نحو المنصة الرئيسية التابعة لوزارة العدل.
- انقر فوق الخدمات الإلكترونية.
- حدد أيقونة “تقديم طلب للدوائر النهائية” المتاحة داخل خدمات المحاكم.
- اضغط على خيار “الدخول إلى الخدمات” وهي متاحة داخل صفحة طلبات الخدمة الاجتماعية.
- حدد خيار تقديم طلب جديد.
- انقر فوق خيار طلب إعالة.
- قم بتسجيل كافة المعلومات الشخصية التابعة لك كل منها في الحقل المحدد لها من ضمن الحقول المتاحة داخل الصفحة.
- اكتب أسماء الأولاد وكافة بيناتهم.
- حدد الهيئة القضائية التابع لها.
- سجل جميع البيانات التابعة للشاهدين كل منها في الخانة الخاصة به.
- انتظر قليلًا حتي يتم إسدال رقم الطلب الخاص بك والذي يتطلب تسجيله في ملء نموذج الطلب.
شروط استخراج صك الإعالة
قد تم طرح العديد من الشروط التي يجب على المتقدم لاستخراج صك الإعالة لعيالي أن يستوفيها جميعًا وهي كما يلي:
- لابد أن تكون المتقدمة ذات جذور سعودية وتمتلك الجنسية السعودية.
- كما يجب أن تكون من مقيمة داخل المملكة العربية السعودية في أي من مدنها.
- بجانب أنه لابد أن تكون السيدة المتقدمة ليس لديها عمل في أحد القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة ولا تمتلك دخل شهري.
- بالإضافة إلى أن المستفيدة يجب أن لا يكون لديها عائل بمعنى أنها تكون أرملة أو مطلقة أو قام زوجها بهجرها.
- علاوة على أنه من الضروري أن لا تكون قد تزوجت بعد طلاقها أو موت زوجها مرة أخرى.
- كما أنه من الضروري تقديم أوراق رسمية تثبت الحالة الاجتماعية لها موثقة من الجهات الحكومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف اطلع صك إعالة لعيالي بالسعودية والشروط المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.