تمويل إمكان الشخصي يبدأ من 2000 ريال بأقل راتب والشروط المطلوبة

هناك العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن أفضل الخدمات التمويلية، حتى يحصلوا على تمويل بسعر مناسب وجيد يساعدهم في تحقيق أحلامهم، وقد قامت بعض من البنوك والشركات داخل المملكة بتوفير تمويلات شخصية لجميع الأفراد داخل المملكة بدون تحويل راتب أو تحويل الراتب إلى بنك، ولكن ببعض الشروط المطلوبة من قبل الشركة أو البنك حتى يحصل على التمويل بخطوات بسيطة وبدون تعقيدات، ويصلح لكافة الأفراد من الموظفين والمتقاعدين للنساء والرجال.

تمويل إمكان

وفرت شركة إمكان داخل المملكة العربية السعودية أقوى عروض التمويل والخدمات المجانية التي تهم جميع الأفراد، سيارات مستعملة بدون دفعة أولى، وتمويل شخصي مصغر وتمويل إضافي بجانب العروض التي تستمر في كل شهر هجري، تمويل سيارات بدون مقدم، وأيضا هناك تمويل السيارات مؤخرا في الشركة، وتحصل على التمويل من خلال تقديم الأوراق المطلوبة لذلك، والتمويل يصل إلى 50 ألف ريال ويبدأ من 2000 ريال، وبدون تحويل راتب كما أنه لا يشترط تقديم جهة العمل.

شروط التمويل الميسر من إمكان

قامت شركة إمكان بتوفير التمويلات المتاحة للسعوديين والمقيمين بشروط معينة، وحتى تحصل على التمويل يجب أن يكون العمر لا يقل عن 25 عاما ولا يتخطى 60 عاما مع أخر موعد في سداد التمويل، وأن تكون موظف بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص، قرض شخصي للشباب، ويجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 4000 ريال، ويتم تقديم الهوية الوطنية والعنوان الوطني وتعريف بالراتب ويجب أن يكون السجل الائتماني جيد، وأن تكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 شهور حتى تتمكن من الحصول على التمويل بإجراءات بسيطة وسريعة.

طرق الحصول على التمويل

بأسهل الطرق يمكنك أن تحصل على التمويل من خلال تطبيق إمكان والذي سوف يوفر عليك الوقت والجهد وتحصل على تمويلك في أسرع وقت، من خلال الهاتف المحمول وانت داخل منزلك، وتقديم جميع ما يثبت الأوراق والمستندات المطلوبة وسوف يتم تحويل المبلغ إليك، أو الدخول إلى إمكان الإلكتروني وتعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل الميسر، أو الاتصال على رقم خدمة عملاء شركة إمكان 8001240251 ويمكنك أن تحصل على التمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وكل هذا من خلال الخطوات السابقة، وتوافر جميع الشروط المطلوبة.