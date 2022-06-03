نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز حملات الحج 2022 بالخطوات وأهم خدمات وزارة الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز حملات الحج 2022 من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها بكثرة داخل المملكة العربية السعودية وذلك من قبل الراغبين في التسجيل في الحج 2022 والتمتع بالفريضة حيث أقترب الموعد المحدد للحج من كل عام، وقد تم توفير رابط التسجيل في الحج 1443 من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات حجز حملات الحج 2022.

حجز حملات الحج 2022

تم إتاحة حجز حملات الحج 2022 من قبل الوزارة لكافة المواطنين بالإضافة إلى المقيمين داخل المملكة، على أن يتم التقديم إلكترونيًا من خلال بعض الخطوات الميسرة والتي تشمل:

الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

تعرض الصفحة كافة الخدمات المتوفرة ويتم تحديد حجز تصريح الحج.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة الخدمة ومنها يجب النقر على ابدأ الخدمة.

كتابة عدد الأفراد المراد التقديم لهم، بالإضافة إلى مقر سكنهم الحالي.

الاطلاع على البرامج المتوفرة وتحديد الأنسب للمستخدم.

يطلب الموقع البيانات الشخصية المتمثلة في رقم الهوية لكل فرد مراد الحجز له وكذلك تاريخ الميلاد.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى الصفحة المخصصة لتسديد الرسوم والتي تتم عن طريق سداد.

بعد الانتهاء من السداد يتم الحصول على التصريح الخاص بالمواطن أو المقيم.

مع العلم أن الوزارة سوف تقوم في القريب بالإعلان عن جميع الخطوات والإجراءات الخاصة بالتقديم على الحج.

الخدمات الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة

تسهيلًا على الأفراد بالمملكة فقد وفرت الوزارة عددًا من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها عبر الموقع الرسمي لها، والتي تتمثل في:

التعرف على الشركات المرخصة والتي يتم من خلالها حج الداخل.

الحجز وإصدار تصريح الحج.

التأكد من حالة الطلب المقدم لحجز الحج.

إلغاء حجز الطلب السابق التقديم عليه.

إمكانية تقديم طلب لاسترداد المبالغ السابق تسديدها لمواسم الحج السابقة.

بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات الأخرى المتعددة والتي تتضمن الاستعلام عن التأشيرات الخاصة بالعمرة وكذلك إمكانية الاستعلام عن كافة المعاملات لحجاج الداخل.

رقم وزارة الحج والعمرة

تم وضع رقم مخصص لوزارة الحج ويمكن للمواطن أو المقيم من خلاله الحصول على إجابة لاستفساره بكل سهولة على أن يتم الاتصال على رقم 920002814، بالإضافة إلى أن الوزارة وفرة عددًا من مراكز العناية يمكن من خلالها الحصول على الخدمات المتعددة، ويمكن التعرف على المقر الخاص بتلك المراكز من خلال موقع الوزارة الرسمي.