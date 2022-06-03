نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليكُم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ولقد اعتمد محافظ الفيوم الأمس يوم الأربعاء الذي يكون بتاريخ 1 من شهر يونيو لعام 2022 نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث في المرحلة الإعدادية وذلك في محافظة الفيوم، وفي هذا التقرير نقدم لكم الرابط الخاص بنتيجة الصف الثالث الإعدادي ويتم التعرف على النتيجة من خلال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

وبعد اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 وذلك من محافظ الفيوم، تم الإعلان عن أسماء الأوائل لمرحلة الشهادة الإعدادية، لكي يفرح الطلاب المجتهدون بتفوقهم، ويحدد كل طالب مصاره الدراسي سواء كان من خلال التقديم في التعليم الثانوي، أو التقديم في التعليم الفني بأنواعه المختلفة أو التقديم في التمريض.

ومن الممكن التعرف عن نتيجة الصف الثالث للمرحلة الإعدادية لعام 2022 في محافظة الفيوم من خلال ذلك الرابط https://prepnatega.emis.gov.eg/

نسبة النجاح الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

وذكر قول من مديرية التربية والتعليم لدى محافظة الفيوم، يذكر فيه نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الفيوم في هذا العام أعلى بكثير من العام الماضي وتصل نسبة النجاح إلي 05% في هذا العام ونتيجة الأوائل على الشهادة الإعدادية تكون متقاربة من بعضهم بنسبه قليلة جدًا.

ولقد تم تحديد رابط أساسي على الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم لدى محافظة الفيوم، ولكي يتم معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام 2022 من طريق الرابط التي ذكرناه، ويجب على الطالب أن يدخل المعلومات المطلوبة مثل رقم الجلوس والاسم سوف تظهر النتيجة على الشاشة على الفور.

والنتيجة تشمل المجموع الكلي وذلك بالإضافة إلى بيان موضح بالدرجات الكاملة في كل مادة.

درجات جميع المواد للشهادة الإعدادية

ويبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي عن درجات المواد والمجموع الكلي وتكون الدرجات كالآتي:

المواد الأساسية المضافة للمجموع

مادة اللغة العربية تشمل 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية تشمل 60 درجة ودرجة النجاح من

مادة الدراسات الإجتماعية تشمل 40 درجة ودرجة النجاح من

مادة الرياضيات تشمل 60 درجة ودرجة النجاح من

مادة العلوم تشمل 40 درجة، ودرجة النجاح من

المجموع الكلي يكون من 280 درجة والنجاح من

المواد الإضافية الغير مضافة للمجموع