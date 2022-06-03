نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 برقم الجلوس خلال بوابة الأزهر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح قطاع المعاهد الأزهرية منذ ساعات قليلة عن إتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية، وذلك من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022 ويمكن الحصول على النتيجة فور ظهورها بالاسم ورقم الجلوس، إذ أنه الاف من الطلاب و أولياء الأمور يترقبون موعد ظهور النتيجة بفارغ الصبر منذ انتهاء طلاب الأزهر من أداء امتحانات هذا العام الدراسي، لذلك يوفر الأزهر الشريف رابط النتيجة قبل ظهورها ليستعد الجميع لاستقبالها، كما يوفرالكثير من خدمات الطلاب الإلكترونية عبر البوابة الالكترونية الرسمية للأزهر .

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022، خلال الايام القليلة المقبلة حيث ذكرت بعض المصادر أنه اوشكت لجان التصحيح على الانتهاء من أعمالها، ومن الجدير بالذكر أنه قد انتهى طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية من أداء امتحانات مواد القرآن الكريم والتربية الدينية، و مواد اللغة العربية ومادة الفقه وباقي المواد المقررة عليهم في لجان امتحانات مؤمنة ومجهزة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية فور ظهورها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر كما ذكرنا من قبل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022، يمكنكم اتباع الخطوات التالية؛

اولا يجب تسجيل الدخول عبر بوابة الازهر الشريف الالكترونية .

. ثانيا يجب اختيار قسم الشهادة الإعدادية من الصفحة الرئيسية.

ثالثا يتم ادخال الصف المقيد به الطالب المستعلم عن نتيجته.

رابعا يتم اختيار نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022.

خامسا يجب بإدخال بيانات الطالب والاي تشمل الاسم ورقم الجلوس.

سادسا النقر على زر عرض النتيجة.

وجاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية على النحو التالي:

المجموع الكلي للشهادة الإعدادية هو 275 درجة يتم تقسيمها على المواد الأساسية.

ترصد لمادة اللغة العربية: 50 درجة.

ترصد لمادة القرآن الكريم 50 درجة.

ترصد لمادة الرياضيات: 50 درجة.

ترصد لمادة الدراسات الاجتماعية: 25 درجة.

ترصد لمادة التربية الإسلامية: 50 درجة.

ترصد لمادة اللغة الإنجليزية: 25 درجة.

ترصد لمادة العلوم: 25 درجة.

ومن الجدير بالذكر انة من المقرر ان تصدر النتيجة الخاصة بطلاب الصف الثالث الاعدادي الازهري للفصل الدراسي الثاني 2022 في غضون الساعات القليلة القادمة، حيث انة من المقرر ان تطرح مشيخة الازهر كافة النتائج لجميع الطلاب على بوابة الازهر الالكترونية، وذلك لكي يتمكن الطلاب من معرفة النتائج من خلالها عن طريق رقم الجلوس.