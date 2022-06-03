سقوط جرحى بعد اشتباكات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته "فرانس برس"، قالت اللجنة فى بيان: "سقط جرحى من الجانبين" على الحدود، حيث تشهد الحدود بين البلدين الفقيرين فى وسط آسيا إطلاق نار متكرر، بينما أخفقت محادثات ترسيم الحدود فى تحقيق تقدم يذكر، وسط مخاوف من إندلاع نزاع أوسع بين البلدين بعدما شهدا أسوأ مواجهة العام الماضى بسبب النزاع القائم منذ 3 عقود.

وأعلنت قرغيزستان أن موجة العنف الأخيرة بدأت بتوغل القوات الطاجيكية فى أراضيها، وقالت لجنة الأمن القرغيزية فى بيانها: "بينما تجاهلوا المطالب الشرعية بمغادرة أراضى جمهورية قرغيزستان، أطلق حرس الحدود الطاجيك النار على عناصر الجيش القرغيزى".

وأضافت أن مناوشات اندلعت بعد ذلك بين "دوريات حدودية من البلدين، استخدم الجانب الطاجيكى فيها قذائف هاون".

فيما لم تصدر طاجيكستان روايتها عن الاشتباكات، حيث يخوض البلدان نزاعًا على جزء من الحدود المشتركة البالغة حوالى 1000 كيلومتر.