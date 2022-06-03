نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 برقم الجلوس فقط من موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية ، بعد الخلاص من خوض اختبارات الاعدادية بشتى المدن المصرية تهافت طلاب الشهادة الاعدادية ووجهوا استفساراتهم بخصوص موعد كشف نتيجة الشهادة الاعدادية نظراً لأهمية تلك المرحلة، يُذكر إن التربية والتعليم قد وعدت الطلاب بأن نتيجة الشهادة الاعدادية و بقية السنوات ستظهر بمجرد الخلاص من التصحيح ومراجعة درجات المواد، و قد بدأت بعض المحافظات بنشر نتيجة الشهادة الاعدادية للطلبة القاطنين بها لكن يتبقى عدد محدود من المحافظات لم يتم كشف نتيجة الشهادة الاعدادية فيها حتى اليوم مما جعل طلبة الاعدادية المقيمين في تلك المحافظات يريدون معرفة موعد محدد لنشر نتائجهم.
ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في بعض المحافظات
فعلياً نُشرت نتيجة الشهادة الآعدادية 2022 في عدد من مدن مصر نظراً لان هناك عدد من المدن أنهت اختباراتها مبكراً عن البقية لذا تم الإسراع في التصحيح ونشر النتائج، و يتبقى حالياً نشر نتائج الشهادة الاعدادية المتبقية.
كيفية الوصول لنتيجة الشهادة الاعدادية 2022
في ظل رغبة التربية والتعليم في الاستمرار في نهج تطوير التعليم واستخدام الأساليب الحديثة التي تلجأ إليها العديد من البلدان تقرر الاستمرار في تنزيل النتائج إلكترونياً كي يطلع عليها الطالب من منزله دون الحاجة لبذل جهد في معرفتها من المدرسة حتى أنها وفرت إمكانية رؤية نتيجة الشهادة الاعدادية قبل جمعها في كشوفات المدارس بفترة تُقدر بأسبوع، كذلك وفرت التعليم إمكانية معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 هاتفياً بواسطة الاتصال على 09000100 وسماع درجات المواد تفصيلياً وذلك في حال تعذر الوصول للنتيجة إلكترونياً، وبعد تعدد سُبل رؤية نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لا يبقي سوى اختيار الطالب لأي من تلك السُبل.
خطوات معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022
عليك عزيزي الطالب الاستمرار في دخول منصة نتيجة الشهادة الاعدادية لان النتائج عندما يتم الخلاص من توثيقها سيتم تنزيلها فوراً على تلك المنصة، وعلى من يرغب في رؤية نتيجة الشهادة الاعدادية عليه تنفيذ ما يلي:-
- الولوج لـ منصة نتيجة الشهادة الاعدادية من موقع وزارة التربية والتعليم.
- كتابة البيانات التي تُطلب منك سواء كان رقم الجلوس أو اسم المدرسة والمحافظة وغيرهم.
- عقب الخلاص من كتابة بياناتك اضغط ” عرض النتيجة”.
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