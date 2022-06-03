نتائج السادس الابتدائي 2022 البصره وترقب ظهور النتيجة في أي لحظة

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عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 البصره يبحث عنها الأف من طلاب الصف السادس الابتدائي في البصرة، وهذا بعد إعلان وزارة التعليم بانتهاء تصحيح الدفاتر التي أدى الامتحانات فيها جميع الطلاب، ويتم الاستعداد للإعلان عن النتائج في أي وقت عبر شبكات الإنترنت.

نتائج السادس الابتدائي 2022 البصره

قد أدى جميع طلاب الصف السادس امتحانات الدور الأول سواء الدارسين بالعربية أو التركمانية أو الكردية، وصرح مسئول بأنه يتم تصحيح دفاتر الامتحانات للطلاب في المواد التي تم الانتهاء من الامتحان فيها بالتزامن مع امتحاناتهم للمواد الأخر، وأكد المسئول على أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها عبر شبكة الإنترنت.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول

أعلن وزارة التربية العراقية بمجرد انتهاء تصحيح جميع دفاتر طلاب الصف السادس سيتم الإعلان عن نتيجتهم، ومن المعروف أنه يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس بعد انتهاء الامتحانات ب5 أيام تقريبًا، ولذلك الجميع في ترقب وانتظار ظهور النتائج في أي لحظة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 البصره

إذا كنت أحد طلاب الصف السادس الابتدائي أو أحد أولياء الأمور يمكنك الاستعلام عن النتيجة بمجرد ظهورها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية التي أعلنت أنه سيتم إعلان النتائج عليه، اتباع الخطوات الآتية:

قم بتسجيل الدخول على الموقع.

وبعد ذلك اختيار نتيجة الامتحانات.

اختيار نتيجة الصف السادي، ثم تحديد المحافظة التابع لها.

أدخل رقم الجلوس أو الرقم الامتحاني الخاص بك.

ثم الضغط على كلمة بحث.

متى يتم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي؟

صرح أحد المسئولين على أن ظهور نتائج امتحانات الصف السادس فور الانتهاء من تصحيح الدفاتر، وبعد 5 أيام فقط من انتهاء جميع الامتحانات.

أين سيتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي؟

قال أحد مسئولي وزارة التربية أن نتائج الامتحانات سوف يتم الإعلان عنها عبر شبكة الأنترنت.

نتائج السادس الابتدائي 2022 البصره هذا ما يشغل جميع الطلاب وأولياء الأمور في البصرة في هذه الأيام، وقد أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق أنه سيتم الإعلان عن النتائج عبر الإنترنت.

إذا كنت أحد طلاب الصف السادس فيهمك معرفة نتائج السادس الابتدائي 2022 البصره التي سيتم الإعلان عنها عبر الإنترنت، قم فقط بالدخول على موقع وزارة التعليم وأعرف الجديد عن النتائج.