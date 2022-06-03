نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني الشغال من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني ، تُلاقي منصات البحث حالياً ضغط شديد من طلاب المراحل المختلفة بسبب بحثهم عن نتائجهم وهذا بعد إن وضحت التربية والتعليم إن النتائج ستصبح مرئية للجميع فور الخلاص نهائياً من التصحيح ومراجعة الدرجات ومن بين تلك المراحل الرابع الابتدائي حيث يبحث حالياً تلاميذ الرابع الابتدائي عن نتائجهم عقب خوض عام دراسي ملئ بالصعوبات، ويجد البعض صعوبة في معرفة ما تُشير إليه الألوان التي ستظهر بها نتيجة الرابع الابتدائي لذلك في الفقرات الأتية سنوضح لكم كل ما يخص نتيجة الرابع الابتدائي.

رابط استعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني

يترقب حالياً تلاميذ الرابع الابتدائي الاطمئنان بالنظر إلى نتيجتهم التي وضحت التعليم انه من المقرر ظهورها في أي ساعة من الآن وذلك يرجع لتحميل كافة النتائج على موقع النتيجة التي تُشرف عليه الوزارة لضمان صحة النتائج التي يتم تحميلها عليه، وتم التأكيد على إن نتيجة الرابع الابتدائي على هيئة ألوان توضح مستوى الطالب في عام دراسي كامل ولكل منهم معني ما يرمز لمستوى التلميذ يُعرف عن طريقها مستوى التلميذ هل هو متفوق أم بحاجة للدعم وإعادة الاختبار مرة اخزي.

معني ألوان نتيجة الرابع الابتدائي

بعد التأكيد على إن نتيجة الرابع الابتدائي ستظهر في هيئة ألوان لكل لون منها معني معين يُبين مستوى التلميذ طوال عام كامل يجهل كثير من الإباء معني هذه الألوان لذا سنوضح لحضراتكم معني كل لون فمثلا:-

الأزرق: يعني إن الطالب متوفق وقد نال من 85 لـ 100 درجة.

الأخضر: أي إن الطالب نال من 85 لأقل من 65 درجة أي إن الطالب متميز لكنه يحتاج لمزيد من الدعم كى يتفوق.

الأصفر: بين 65 لأقل من 50 درجة وتعنى آن التلميذ يحتاج لدعم اكبر.

الأحمر: من درجة لأقل من 50 وهذا يعني إن الطالب لم ينجح نهائياً في أتفان أي مهارات.

لينك نتيجة الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

عندما يتم الخلاص نهائياً من مراجعة الدرجات ستقوم التربية والتعليم بنشر نتيجة الرابع الابتدائي على منصة النتائج وكي تصل إلى نتيجة الرابع الابتدائي عزيزي الطالب عليك أتمام ما يلي:-