20 % انخفاضاً لـ «الليرة» .. تركيا تواصل رفع أسعار الكهرباء والغاز

جدة - نرمين السيد - رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء، وألقت الشركة المستوردة للطاقة فى البلاد اللوم فى ذلك على ما وصفته بأنه «عاصفة مكتملة الأركان» فى الأسواق تغذى ارتفاع التضخم فى البلاد والذى من المرجح أن يكون قد بلغ أعلى مستوياته فى 24 عاما الشهر الماضى.





وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة، وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية فى الأشهر الأخيرة إلى زيادة تكاليف الواردات.

وأصبح التضخم العام، البالغ 70% على الأقل، وضعف قيمة الليرة، من العوامل التى تزعج الرئيس رجب طيب إردوغان قبيل الانتخابات المقررة فى منتصف 2023 وتظهر استطلاعات الرأى تراجع شعبيته وشعبية حزبه العدالة والتنمية بسبب الضغوط الاقتصادية.

وقالت شركة بوتاش الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة الأربعاء، إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعى للمنازل بنسبة 30%، والغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بنسبة 16.3%، والغاز المستخدم فى الصناعة بنسبة 10.2%.

ويأتى ذلك فى أعقاب رفع سعر الغاز الطبيعى للمنازل بنسبة 35% فى أبريل الماضى.

وقالت بوتاش، إن المواطنين يعرفون جيدا أن أثر العاصفة مكتملة الأركان فى أسواق الطاقة العالمية والأوروبية تركت المستهلكين عرضة لارتفاعات هائلة فى الأسعار». وقالت أيضا إن ارتفاعات الأسعار العالمية لم تُحمل بالكامل على المستهلك التركي، وإن أحدث رفع للأسعار مصمم بحيث يبقى الأثر على المستهلك عند أدنى مستوى.

وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء فى البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15 و25%، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية.

وسجل معدل التضخم السنوى 70% حسب بيانات شهر أبريل، ومن المنتظر صدور بيانات مايو اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يكون قد زاد إلى 76.55% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وضعف الليرة.

واستقر سعر الليرة على 16.4275 للدولار منخفضاً بنسبة 20% هذا العام، بعد تراجع بنسبة 44% فى 2021 بعد موجة غير تقليدية من تخفيضات الفائدة بطلب من إردوغان.