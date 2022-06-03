جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيناقش أزمة الغذاء العالمية المتفاقمة مع رئيس الاتحاد الإفريقى، اليوم الجمعة، مضيفة أنه سيقدم له شرحًا مستفيضًا عما يحدث للحبوب الأوكرانية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: بوتين يبحث أزمة الغذاء العالمية مع رئيس الاتحاد الإفريقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.