الجيش اللبنانى: وفاة عسكرى وإصابة 5 فى تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى عن وفاة عسكرى وإصابة خمسة آخرين أثناء مداهمات نفذتها قوة من الجيش فى حى الشروانة بمحافظة البقاع شرقى لبنان والتى أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين.





وأوضح الجيش اللبنانى، فى بيان اليوم الجمعة، أن قوة من الجيش نفذت عمليات دهم فى الشراونة بحثاً عن مطلوبين، وحدث تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى وقوع إصابات عدة. جدير بالذكر أن الجيش اللبنانى كثف خلال الأيام الماضية من جهوده لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

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