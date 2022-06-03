الكرملين فى اليوم الـ100 للحرب الأوكرانية: لا توقف قبل تحقيق أهدافنا

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن روسيا حققت بعض النتائج بحلول اليوم المائة من العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





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