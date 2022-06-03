نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 المسار الإلكتروني حجز واستخراج تصريح الحج 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل، رسميًا ولمدة 9 أيام متتالية وزارة الحج والعمرة كشفت عن فتح رابط التسجيل لحجاج الداخل 1443، علي أن يبدأ التسجيل من يوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 ويستمر التسجيل متاح لمدة 9 أيام متتالية، ومن المشار أليه أن الوزارة أطلقت المنصة الإلكترونية بشكل تجريبي وذلك ليتثنى التسجيل للمواطنين والمقيمين بالمملكة، نوضح الآن تفاصيل وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل وفتح بوابة التسجيل الإلكترونية.

صرحت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة رابط تسجيل حجاج الداخل للعام 2022 وذلك عبر الموقع الرسمي وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa، ويعد ذلك الرابط من اهم الروابط المتاحة حالياً حيث يتم من خلاله استخراج تصريح الحج 1443، كذلك التسجيل للحج 1443، وتم تطوير شروط التسجيل بالتزامن مع تداعيات وباء كورونا المستجد، وذلك في ظل ظروف صحية مشددة تهدف إلى أمن المواطنين والمقيمين ، ويمكن الاستعلام عن متطلبات قبول الطلب الكترونيًا لحجاج الداخل.

منذ ساعات قليلة دشنت وَزارة الحَج والعمَرة بيان رسمي يفيد ببدء تسجيل حجاج الداخل الكترونياً عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2022، حيث يتم التسجيل من يوم الجمعة الموافق 3/6/2022 والموافق بتاريخ هجري 4 ذو القعدة 1443، ونوهت الوزارة أن التسجيل متاح لمدة 9 أيام متتالية، ونوهت أن الاولولية للقبول للفرد المسجل أولاً، وان التسجيل متاح من خلال مسار الحجاج الإلكتروني ويتم علي 3 خطوات علي النحو التالي:

نتعرف الآن علي خطوات التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، حيث يتم التسجيل للمواطنين السعوديين والمقيمين بالأراضي السعودية، علي النحو التالي: شروط استخراج تصريح الحج 1443 وضعت الوزارة منذ وقت سابق شروط استخراج تصريح حج لحجاج الداخل 1443، ومن اهم وابرز الشروط التالي: تعطى الأولوية للأشخاص الذين لم يؤدوا فريضة الحج في حياتهم للحصول على تصريح. يجب أن يكون المرشح بصحة جيدة وخالي من أي مرض مزمن أو معدي. يجب أن يكون المرشح قد تلقى أحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في السعودية. يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 65 سنة. يجب على مقدم الطلب التقدم بطلب للحصول على تصريح الحج من خلال البوابة الإلكترونية. يشترط تقديم دليل طبي على عدم إصابة المرشح بفيروس كورونا. حجز واستخراج تصريح التسجيل في حج 1443 وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل أتاحت الوزارة للراغبين في الحج لعام 2022 من الحجز والحصول على تصريح الحج خلال عام 1443عبر المسار الإلكتروني، وذلك علي النحو التالي: الذهاب إلى موقع مسار الحج الداخلي https://www.haj.gov.sa.

انقر فوق علامة التبويب بدء الخدمة.

قم بالنقر علي طلب الحجز، ثم اختر عدد الحجاج والمدينة.

حدد برنامج الحج من صفحة علامة التبويب.

انظر البرامج المتاحة، تم تحديد أحد البرامج المتاحة.

قم بتعبئة الأرقام التعريفية للحجاج.

سجل تاريخ الميلاد.

يتم تحصيل الرسوم.

بعد ذلك يتم أخطارك بالموافقة علي استخراج تصريح الحج. وضحنا عبر السطور السابقة بيان وزارة الحج والعمرة تسجيل حجاج الداخل للمسار الإلكتروني، كما تناولنا خطوات استخراج تصريح الحج لحجاج الداخل لعام 2022 / 1443.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الحج والعمرة رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 المسار الإلكتروني حجز واستخراج تصريح الحج 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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