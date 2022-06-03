نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن برقم الجلوس والأسم ثلاثي نتيجة الصف الثالث الأعدادي بمحافظة الدقهلية من خلال الرابط الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية، توارد أخبار عن اعتماد محافظ مدينة الدقهلية السيد الدكتور أيمن مختار نتيجة الشهادة الإعدادي للعام الدراسي 2021/2022 بعد أن انتهت لجان التصحيح من عملها وتم رصد الدرجات، وهذا الخبر الهام يهم الكثير من البيوت في المحافظة التي لديها أبناء في الشهادة الإعدادية وتنتظر النتيجة لتحديد مدرسة المرحلة الثانوية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية

قد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عن إمكانية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، ويبلغ عدد طلاب المحافظة الين خاضوا امتحانات هذا العام 119 ألف و265 بكافة مدارس المحافظة الحكومية والخاصة.

وقد وصل عدد لجان الامتحانات هذا العام عدد 632 لجنة، وقد راعت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطلاب من تداعيات فيروس كورونا المستجد أثناء سير الامتحانات لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

ويتم الحصول على النتيجة من خلال رابط موحد سوف تقوم الوزارة بتنزيله للحصول على النتيجة من موقع واحد ومضمون لتجنب الحصول على نتائج خاطئة من مواقع غير رسمية.

الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

كما تم الإفصاح من خلال جهات مسئولة من طرق وزارة التربية والتعليم المصرية عن أن طريقة الاستعلام عن كافة نتائج. الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي قام بأداء الامتحان باستخدامه، وكذلك اسم الطالب بالكامل.

وسوف يستطيع طلاب المدارس العامة واللغات وكلك المدارس الرياضية وطلاب الدمج والمنازل من معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط المخصص.

طريقة الدخول على رابط النتيجة من موقع الوزارة

الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي من على الموقع الرسمي لها على الإنترنت. ليس خاص فقط بطلاب محافظة الدقهلية، بل هي طريقة واحدة للحصول على نتائج كافة السنوات الدراسية لطلاب الجمهورية كافة.

وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة