العالم يعانى من نقص البيض (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أزمة نقص البيض عالميا. فعلى سبيل المثال، فقد شهدت أمريكا ارتفاعا فى الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بلغت 44 %، بالإضافة إلى تأثر 38 مليون طائر بتفشى إنفلونزا الطيور، و25 مليون دجاجة بياضة فقدتها واشنطن خلال الأزمة.

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