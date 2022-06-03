جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يبحث الرئيسان الروسى والسنغالى قضايا التعاون السياسى والاقتصادى بين البلدين. ويشغل الرئيس السنغالى منصب رئيس الاتحاد الإفريقى لعام 2022، بعد انتخابه فى فبراير الماضى، خلال الدورة العادية ال(35) لمؤتمر الاتحاد. وكان الكرملين قد ذكر فى وقت سابق أن المحادثات بين الرئيسين ستتضمن قضايا التفاعل والتعاون الاقتصادى والإنسانى بين روسيا والدول الإفريقية، وسوف تشمل المحادثات قضايا توريد الأسمدة والمواد الغذائية، حيث طلب عدد من الدول الإفريقية من روسيا المساعدة فى ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السنغالى يصل إلى سوتشى للقاء نظيره الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.