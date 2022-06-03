العالم اليوم - ليبرون جيمس ثاني رياضي يمتلك مليار دولار.. فمن سبقه؟

انتم الان تتابعون خبر ليبرون جيمس ثاني رياضي يمتلك مليار دولار.. فمن سبقه؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يونيو 2022 12:21 مساءً - لم تكن أحلام لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس التي أفصح عنها في مقابلة تلفزيونية عام 2014 محض خيال، فمسيرة 19 سنة في الملاعب مكنت ثروة نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز من بلوغ حاجز المليار دولار.

وأصبح "الملك ليبرون" ثاني رياضي تبلغ ثروته مليار دولار، بعد زميله مايكل جوردان، إلا أن جيمس حقق ذلك وهو لا يزال لاعبا وفقا لمجلة "فوربس".

ويحتل المهاجم البالغ 37 عاما الذي فاز ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين 4 مرات واختير 4 مرات أيضا كأفضل لاعب في الموسم، المرتبة الثانية في قائمة هدافي الدوري التاريخيين، بعدما بدأ مسيرته منذ عام 2003.

وكان جيمس احتل المرتبة الثانية في قائمة "فوربس" للرياضيين الأعلى أجرا في العالم بين مايو 2021 ومايو 2022، بإجمالي دخل بلغ 121.2 مليون دولار، ليأتي في المرتبة الثانية بعد صانع الألعاب الأرجنتيني نجم باريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي، الذي بلغ دخله 130 مليون دولار.

لكن حياة جيمس الكروية مكنته من إيجاد مصادر ربح أخرى، فهو شريك في استثمارات بمئات الملايين من الدولارات.

كما يمتلك جيمس أيضا 3 عقارات تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار، بما في ذلك القصور في موطنه الأصلي أكرون وعقاران في جنوب كاليفورنيا، وقصر في بيفرلي هيلز دفع أكثر من 36 مليون دولار ثمنا له عام 2020.