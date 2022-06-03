الضمان الاجتماعي للعاطلين 1443 وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي للعاطلين 1443، هو أبرز ما يتم البحث عنه يوميًا، من جانب كل المستفيدين، خاصة المستفيدين الجدد من برنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك عقب إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعادة فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، لكل من يرغب في تسجيل الضمان المطور الجديد، عند استيفاء كافة شروط نظام الضمان المطور الجديد، وذلك بداية من الوقت الحالي، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبلة، مع إمكانية إجراء استعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، باستخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور، ويشترط في التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، أن يكون المستفيد مستوفيًا للشروط المعلنة من الموارد البشرية، سواء أكانت شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات، أم شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين، وكذلك شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

إذا رغبت في التسجيل، والاستفادة من الضمان الاجتماعي المقطوعة، وقمت بإجراء التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت sbis.hrsd، من خلال رابط الضمان الاجتماعي المطور الرسمي، وكنت مستوفيًا للشروط المعلنة كافة مثل؛ شروط الضمان الاجتماعي المطور للعزاب، أوشروط الضمان المطور للموظفين، أو شروط الضمان الاجتماعي المطور للنساء، فسوف يمكنك الحصول على راتب ومعاش الضمان الاجتماعي بكل سهولة. وبالنسبة للعاطلين عن العمل، يجب عليهم الالتزام بالشروط التالية:

لابد أن يكون المستفيد من الضمان، أحد أبناء المملكة العربية السعودية ولديه الجنسية السعودية. كما يشترط ألا يكون المستفيد لديه أية ممتلكات تجارية أو زراعية أو عقارية. فهذا يخالف اللوائح والضوابط المعلنة، من جانب وزارة الموارد البشرية السعودية. ويجب أن يكون رب الأسرة، على قدر عالي من الاهتمام بالأبناء إن وجد. وذلك حتى تتمكن الدولة من توظيف، من يستحق منهم العمل وفقا لمهاراته. وأخيرًا لابد ألا يكون المستحق للضمان، مستفيدًا من أية برامج أخرى للدعم، سواء بالرعاية الصحية أو الإيواء.

أسباب منع راتب الضمان الاجتماعي المطور

إذا كنت أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، وحدث أن تم قطع الراتب الشهري عنك كمستفيد، فلابد أن تبحث عن أسباب رفض الضمان الاجتماعي المطور، والذي يحدث نتيجة لعدة أسباب، يمكن أن تتوفر لديك، وأنت قد تعلمها أو لا تعلم عنها شيئًا. ومن أهم وأبرز أسباب قطع راتب الضمان الاجتماعي المطور عن أحد المستفيدين. ما يلي: