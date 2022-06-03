نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة نظام نور لتسجيل رياض الأطفال 1443 بالرابط والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يأتي تسجيل الأطفال في رياض الأطفال (الروضات) للعام الدراسي القادم 1443-1444 ضمن أهم الكلمات البحثية على محرك جوجل، وتتصدر التساؤلات عن الطريقة اللازمة لتسجيل الأطفال في الروضة، وهل تم فتح التسجيل عبر موقع نظام نور؟، وفي ضوء ما يدور من تساؤلات مشروعة قمنا بصياغة مقال اليوم لمناقشة هذا الموضوع أي التسجيل في رياض الأطفال والتعرف على خطواته ورابطه.

وضع نظام نور، ضمن خدماته الإلكترونية خدمة تسجيل طالب جديد، بحيث يتيح هذا الخيار تسجيل طالب اول ابتدائي وكذلك التسجيل في صفوف الروضات الحكومية والأهلية للعام الدراسي القادم 1443 1444 مما يتطلب تعبئة جميع بيانات الطالب بالإضافة الى إرفاق الوثائق المطلوبة في إطار تقديم طلب التحاق الطفل بالروضة.

تقديم طلب تسجيل طفل في الروضة

جدير بالذكر انه يتاح التسجيل في الروضات الحكومية للسعوديين فقط، ويعتمد التسجيل في نظام نور على الشواغر لصفوف الروضات بحيث يمكن تسجيل الروضة وبالمقابل تحديد الروضة البديلة لضمان تقييد الطفل بها، مع العلم بأنه تنقسم صفوف الروضات الى ثلاث مستويات يمكن الانضمام لها حسب تواريخ الميلاد للأطفال المراد تسجيلهم.

هل تسجيل الروضة عن طريق نور؟

يقدم نظام نور، مزايا تسجيل طلاب رياض الأطفال، كجزء من خدمات نور، مستخدم حساب نور لول الأمر يمكنه الدخول مباشرة من خلال الهواتف الذكية او أجهزة الحواسيب، للوصول الى حساب نور باسم المستخدم وكلمة السر login ، وايضا إمكانية الارتباط بنظام النفاذ بحساب معلومات ابشر للمستفيد بغرض تسجيل طفل في الروضة بإتباع الخطوات المذكورة في الأسفل، جدير بالذكر ان نظام نور في الإعلان الصادر عنه ان باب التسجيل مفتوح الآن وان أولوية القبول لمن يسجل أولا من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية.

نظام نور الإلكتروني

يتم تقسيم الأطفال المؤهلين للالتحاق في صفوف رياض الأطفال الى ثلاث مستويات حسب تواريخ ميلادهم، كذلك تعطي الضوابط المعمول بها الأولية لمن يسجل أولاً، لذا سيكون من المهم عدم التردد او الابطاء في عملية تسجيل طلبات انضمام الطفل في رياض الأطفال المناسبة له، ما أعطى أهمية للحصول على رابط نور تسجيل الروضة الذي يبحث عنه الكثيّرين، تمهيداً للدخول في نظام نور عبر الأنترنت وإرسال بيانات المستجدين من ابناءهم الطلبة في الروضة بطرق إلكترونية.

طريقة الاستفادة من نظام نور لتسجيل طفل في رياض الأطفال

تبدأ مرحلة التسجيل رسمياً في رياض الأطفال للعام الدراسي 1444-1443، وأكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعود استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين في الروضات حصراً على موقع نظام نور الإلكتروني للتقديم من خلاله على طلب تسجيل طفل في الروضة ، وذلك ممكناً من خلال تنفيذ التالي

أول الخطوات هي دخول ولي الأمر مباشرة على موقع نظام نور الإلكتروني من الرابط المرفق.

في التالي، الحصول على بيانات حساب نظام نور لولي الأمر وتسجيل الدخول من خلال إدخالها.

وبدلاً من ذلك يمكن ايضا تسجيل الدخول عن طريق الربط بنظام النفاذ الوطني الموحد أي بمطابقة معلومات حساب ابشر للأفراد الذي تملكه.

في يمين الصفحة أنتقل الى صفحة بياناتي ومنها اختر خيار تسجيل الأبناء ثم تسجيل طالب جديد

يتطلب من مستخدم نظام نور ما يلي:ـ رقم هوية او رخصة الاقامة للطالب او الطالبة رقم الهوية او رخصة الاقامة للأب وتحديد صلة القرابة التي تجمعك مع الطالب العمل على تحديد جنسية الطالب/الطالبة تاريخ الميلاد جنسية الأم العمل الحالي لولي الأمر

بعد ادراج المعلومات السابقة يقوم ولي الأمر بالضغط على زر التالي.. واختيار المستوى لصفوف رياض الأطفال بناء على تاريخ الميلاد الذي أدخلته سابقا والنقر على التالي

يتم نقل ولي الأمر إلى صفحة بها استمارة بيانات للطالب والسكن والاتصال.. وينبغي تعبئتها بشكل صحيح والانتقال للخطوة ما قبل الأخيرة بالضغط على التالي

لإكمال طلب التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال ينبغي تعبئة بيانات المدرسة أيضا من خلال تحديد الخيارات الذي يوفرها نظام نور حسب ادارة التعليم

ثم تمرير المؤشر لأسفل الصفحة للضغط لاختيار الروضة المراد تسجيل الطفل بها،

لا بد من رفع المرفقات المطلوبة لتسجيل نظام نور رياض الأطفال عبر نظام نور لاستكمال إجراءات القبول للطالب وهي كالتالي صورة من سجل الأسرة صورة من شهادة التحصينات الأساسية مكتملة اجراء الكشف الطبي في مستشفى حكومي او اهلي او مركز صحي

ثم تأكيد إرسال طلب تسجيل الطفل في رياض الأطفال من خلال الضغط على زر تسجيل مباشرة.

وهكذا يكون الأب قد أتّم تسجيل طفله او من له الوصاية عليه في روضات المملكة وبانتظار الموافقة.

متى يبدأ تسجيل رياض الأطفال 1443

تبدا وزارة التعليم عبر نظامها التعليمي المميز نور في استقبال طلبات التسجيل في رياض الأطفال في المواعيد المحددة لبدأ الخدمة إعتبارا من الأحد 28 شوال 1443هـ (29-05-2022م).، وتفيد الوزارة انه يحق للأطفال الذين اكملوا ثلاث سنوات ولم يصلوا لسن السادسة، القيام بالتسجيل، حيث تتضمن شروط التسجيل في رياض الأطفال تضمين بيانات الطالب وبعض البيانات لولي الامر لاعتماد ارسال طلب بالالتحاق في احدى الرياض المختارة مع إرفاق المستندات حسب ما يظهره النظام، على ان تتحدد التصنيفات لمراحل رياض الأطفال وفق الاعمار التالية

المستوى الأول: تبدا الاعمار من 1440/2/3، الموافق 2018/10/12 إلى 1441/2/2، الموافق 2019/10/1 (روضات الاهلية العالمية فقط).

المستوى الثاني: التسجيل للأعمار من 3 / 5 / 1439هـ الموافق 20 / 1 / 2018م إلى 2 / 2 / 1441هـ الموافق 11 /10/ 2018م

المستوى الثالث: يتقرر التسجيل لتواريخ الميلاد التالية في الروضات الحكومية من 1438/2/3 الموافق 2016/11/3م إلى 1439/5/2 الموافق 2018/1/19.

بدورها أكدت وزارة التعليم في جدة أن أولوية الالتحاق برياض الأطفال (الحكومية) ستكون للأطفال السعوديين وغير السعوديين من أمهات سعوديات، الذين يسجلون بشكل اسبق، كما ان اللائحة تمنح الأولوية للمتقدمين للمستوى الثالث في مراحل رياض الأطفال عند تسجيلهم، لكن يتم قبول المستوى الثاني في حالة بقاء الشواغر وذلك بعد الانتهاء من قبول المستوى الثالث حتى تاريخ 1444/1/23 الموافق 2022/8/21.

الرابط المفتوح لموقع نور noor login لتسجيل رياض الأطفال 1443 1444

عن طريق موقع نور يمكن بدأ التسجيل في الروضة، ومن خلال الرابط السابق سوف يستفيد الآباء من القيام بتسجيل دخولهم في حساب مستخدم نور لولي الأمر باسم المستخدم وكلمة المرور في الحساب المفعل مسبقاً، او إنشاء حساب جديد، وذلك لتقديم طلب تسجيل طفل في الروضة وفق آليات موقع نور الالكتروني، حيث يمكن إرسال بيانات الطالب في الوقت الفعلي من خلال تعبئة جميع الاستمارات بالمعلومات الصحيحة وتحميل المرفقات على موقع الخدمة ثم النقر على أيقونة تسجيل.