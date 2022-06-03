“ظهرت” نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 لكافة المحافظات على بوابة النتائج

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 خلال الآونة الزمنية الاخيرة في عدد كبير من المحافظات على مستوى مصر، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم إلى توفر روابط إلكترونية تسهل على الطلاب وآبائهم إمكانية استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية بشكل الكتروني برقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وقد أوضحت أن نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي من المقرر ان يتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها من قبل السيد وزير التربية والتعليم والسادة المحافظين وفق كل محافظة، هذا وفي السطور المقبلة نوضح كيفية الاستعلام عن النتائج عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية عن طريق رقم الجلوس والرقم القومي للطالب الكترونيا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022

فور اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 لكافة المحافظات سيتمكن كافة الطلاب من الحصول عليها من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم او عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث انة سيتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية لكافة المحافظات على مواقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة نتائج التعليم وعبر رابط نتائج الشهادة الاعدادية، وذلك لكي ليستخرج الطالب النتيجة الخاصة به برقم الجلوس وبالرقم القومي للطالب.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 يتم الاستعلام عنها بالمحافظات المختلفة على مستوى مصر من خلال اتباع بعض التي تسهل الامور على الطلاب، والخطوات تتمثل في التالي: