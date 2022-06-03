نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 لباقي محافظات العراق خلال الموقع الرسمي للوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر البحث عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق كافة محركات البحث، وأصبحت من أكثر المصطلحات التي تم البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعد الإعلان عن ظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 في العديد من محافظات العراق، وتجدر الإشارة إلى أنه قد أنهى جميع الطلاب امتحاناته مفي الأيام الماضية لتبدأ لجان التصحيح في أعمالها في الحال، والتي تشمل عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، ليتم الافراج عن درجات الطلاب في أقرب وقت ممكن، و قد أوضحت وزارة التعليم العراقية أنه سيتم نشر النتائج بشكل الكتروني من خلال موقع النتائج الذي خصصته الوزارة، وفيما يلي أهم التفاصيل.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق

يمكن الحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق، ومعرفة الدرجات بالتفصيل إلكترونيًا من خلال الرابط الذي تم تطويره من قبل وزارة التربية والتعليم بعد تعرض البلاد لخطر وانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي انهى حياة الملايين من البشر حول العالم، وقد لاقى الموقع المخصص للنتائج بحثا كبيرا خلال الساعات الأخيرة من قبل مئات الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يشعرون بحالة من القلق والتوتر انتظارا لمعرفة معدلاتهم.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق

لم تكتف وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل الرابط الذي يمكن من خلاله استخراج النتائج بكل سهولة، ولكنها حرصت على توضيح الخطوات اللازمة و الآمنة للحصول على الدرجات بالتفصيل، وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

أولاً: يعجب على المستعلم التوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم .

. بعد ذلك، يجب عليه أن يختار نتيجة الصف السادس لتلك السنة ويحدد الفصل الدراسي.

ومن ثم يجب عليه ادخال اسم الطالب بالكامل ورقم المقعد في الخانة المخصصة له.

الخطوة الأخيرة للحصول على النتيجة النهائية هي الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر جميع التفاصيل بالدرجات التي حصل عليها الطالب.

ومن الجدير بالذكر أنه كما ذكرنا في البداية أنه ظهرت النتيحة بالفعل في العديد من المحافظات العراقية وقد جاءت نسبة النجاح مرتفعة ومطمئنة للجميع.