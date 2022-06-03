نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 الأن على موقع الوزارة الرسمي لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، اعلنت مديريات التعليم والتعليم في العديد من المحافظات المصرية عن ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، لذلك يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط وخطوات الاستعلام عنها برقم الجلوس، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطا خاصا للحصول على النتيحة بشكل الكتروني عبر شبكة الانترنت وذلك عن طريق كود الطالب، ومن ضمن خدماتنا التي نقدمها لكم عبر موقعنا ثقفني الاخبار فسوف نقدم اليكم من خلال هذا المقال التفاصيل كاملة حول الاستعلام عن النتائج عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بالنتائج، فتابعو السطور القادمة لتتعرفو على كافة هذة التفاصيل.

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022

يتساءل المئات من الطلاب واولياء أمورهم خلال هذه الفترة عن رابط الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، وخاصة بعد اعلان وزارة التربية والتعليم عن تفعيل رابط بوابة التعليم الاساسي ليتمكنوا من خلاله الاستعلام عن النتائج بشكل الكتروني، حيث وضعت الوزارة خطة لعدم انتشار فيروس كورونا أثناء الاستعلام عن النتيجة، لذلك قررت ان يتم الاستعلام عنها من المنزل من خلال رابط النتيجة واوضحت الخطوات اللازمة للحصول على النتائج وتتمثل في التالي:

الدخول مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم .

. ومن ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

بعد ذلك يجب تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي للعام.

ادخال بيانات الطالب كاملة مع كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على زر الاستعلام.

تفاصيل نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022

بعد الانتهاء من تأدية الامتحانات شكلت المدارس لجان لتصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالأسئلة المقالية، وتم اعلان نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، عبر الموقع الرسمي للوزارة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة واعتماد النتائج ، أما بالنسبة للامتحانات الإلكترونية التي أجريت للصف الأول الثانوي فقد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم نجاح الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021-2022 في كافة الامتحانات الإلكترونية، وفي السياق ذاته اوضحت الجهات المعنية انه تم اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي في صورة تقديرات وليس درجاتوقد جاءت على النحو التالي:

من %85 إلى 100 %يكون تقدير الطالب ممتاز.

ومن 65 %لأقل من 85%يكون تقديره جيد جدًا.

من 50 %لأقل من 65 %جيد.

أقل من 50 %ضعيف.

تتواصل عمليات البحث من قِبل الآلاف من طلاب الصف الاول الثانوي بالبحث عن تفاصيل الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني الكترونياً، هذا وكما ذكرنا لكم في السطور السابقة انة يمكن الاطلاع على النتائج والحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع عن طريق رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

فعّلت وزارة التربية والتعليم مؤخراً موقعها الرسمي الالكتروني الخاص بالنتائج، والذي من خلالها يمكن الان الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الثاني الدور الاول بالاسم وكود الطالب، حيث قد اتاحت الوزارة خلال الموقع خدمة الاطلاع على النتائج ليُصبح بإمكان الطلاب واولياء الامور معرفة نتائج الطلاب الكترونياً من المنزل.

تتواصل عمليات البحث والتنقيب من قِبل طلاب الصف الاول الثانوي بالبحث والتساؤل عن الرابط والخطوات الذي من خلالهم يمكن الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2022، هذا وقد فعّلت الوزارة بالفعل الرابط الالكتروني لموقعها الرسمي على الانترنت، ومن خلاله يمكن للطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم عن طريق بيانات الطالب.