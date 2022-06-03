جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الكورى الجنوبى هان دوك-سو اليوم الجمعة أن الحكومة سترفع إلزامية العزل الذاتى التى تبلغ مدتها 7 أيام للقادمين غير المحصنين من الخارج اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، كجزء من جهودها لاستعادة الوضع الطبيعى إلى ما قبل جائحة فيروس كورونا.





وقال هان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية: "إنه على الرغم من رفع إلزامية العزل الذاتى، لا يزال يتعين على الوافدين الدوليين الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) فى غضون 3 أيام من دخولهم إلى كوريا الجنوبية". وأشار إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على تطبيع عدد الرحلات الدولية بشكل كامل ورفع حظر التجول للقادمين فى مطار إنتشون الدولى اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 8 يونيو الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية: 8 يونيو.. رفع إلزامية العزل الذاتى للقادمين غير المحصنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.