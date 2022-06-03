أمريكا تفرض عقوبات على زاخاروفا وصديق بوتين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على مجموعة من أوليجارش ومقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من بينهم المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ومن بين المستهدفين أيضا صديق بوتين الممول، سرجى لافلوفتيش وشركة سمسرة فى اليخوت العملاقة.





وبحسب وكالات الأنباء، اليوم الجمعة، هناك إجراءات تستهدف أيضا عددا كبيرا من اليخوت التى يستخدمها الرئيس الروسى بانتظام. جدير بالذكر أن وزارات الخزانة والخارجية والتجارة الأمريكية يستهدفون مجموعة كاملة من الأثرياء الروس القريبين من السلطة أو أفراد النخبة فى موسكو.

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