«حرب استنزاف طويلة».. تصريح صادم لـ الناتو بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، فى واشنطن، أمس الخميس، إنه على الغرب الاستعداد لـ"حرب استنزاف طويلة المدى" فى أوكرانيا، وذلك فى تصريحات للصحفيين عقب لقائه مع الرئيس الأمريكى جو بايدن.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال ستولتنبرج: "علينا أن نستعد على المدى البعيد، لأن ما نراه أن هذه الحرب باتت حرب استنزاف"، مجددًا التأكيد على أن الحلف الأطلسى لا يريد الدخول فى مواجهة مباشرة مع روسيا، لكنه أشار أيضًا إلى "مسؤولية" الحلف فى تقديم الدعم لأوكرانيا.

وأضاف أمين عام الناتو، إن "غالبية الحروب، وهذه الحرب بالتأكيد، تنتهى يومًا ما من خلال مفاوضات، لكن ما نعرفه أن ما يجرى على طاولة المفاوضات على ارتباط وثيق بالوضع على الأرض، فى ساحة المعركة".

ولدى سؤاله عن احتمال ممارسة الغربيين ضغطًا على أوكرانيا لحملها على القبول بتقديم تنازلات عن أراض من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، فقال: "الأمر لا يرجع إلينا نحن، أن يكون لنا رأى فى ما يجدر بأوكرانيا القبول به أم لا"، رافضًا التعليق على محادثات جارية داخل الحلف حول إقامة ممرات بحرية بهدف إخراج الحبوب من أوكرانيا.

واعتبر ستولتنبرج أن "أبسط وسيلة لإخراج مزيد من الحبوب وخفض الضغط على أسعار المواد الغذائية، هو أن يضع الرئيس بوتين حدًا للحرب"، معربًا عن تأييده لمبادرات تقوم بها دول حليفة للناتو بالتنسيق مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد طرق جديدة للتصدير برا أو عبر البحر.

ويزور ستولتنبرج العاصمة الأمريكية للتحضير لقمة حلف شمال الأطلسى المقررة بين 28 و30 يونيو فى مدريد، وأبدى عزمه على تحقيق نتائج بحلول هذا الموعد.