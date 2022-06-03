العالم اليوم - "وقت عصيب".. ماسك يقرر تسريح 10% من موظفي تسلا

انتم الان تتابعون خبر "وقت عصيب".. ماسك يقرر تسريح 10% من موظفي تسلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يونيو 2022 10:18 صباحاً - قرر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك خفض عدد الموظفين بنحو 10% وتعليق جميع عمليات التوظيف الجديدة في جميع فروع الشركة حول العالم.

ووصف ماسك شعوره حيال الوضع الاقتصادي بأنه "سيئ للغاية".

جاء ذلك وفقا لرسالة بريد إلكترونية داخلية اطلعت عليها وكالة "رويترز" بعنوان "إيقاف جميع عمليات التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد إيلون ماسك بالتخلي عن الموظفين التنفيذيين في شركة تسلا إذا لم يستأنفوا العمل من المكتب لمدة 40 ساعة على الأقل في الأسبوع.

وأرسل ماسك رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المديرين التنفيذيين في الشركة، يوم الثلاثاء، بعنوان "العمل عن بعد لم يعد مقبولاً"، والذي أوضح فيه أنه سيطرد أولئك الذين يرغبون في مواصلة روتين العمل من المنزل.

وقال: "يجب على أي شخص يرغب في العمل عن بُعد أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة (وأعني الحد الأدنى) من 40 ساعة في الأسبوع أو يغادر تسلا، مضيفا "هذا أقل مما نطلبه من عمال المصانع".

في الوقت نفسه، حدد ماسك أنه يجب على المديرين التنفيذيين في تسلا العودة إلى المكتب الرئيسي وليس إلى مكتب فرعي بعيد لا علاقة له بواجبات الوظيفة.