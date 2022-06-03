العالم اليوم - بالفيديو.. اندلاع حريق هائل بمركز للأعمال في موسكو

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. اندلاع حريق هائل بمركز للأعمال في موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يونيو 2022 10:18 صباحاً - اندلع حريق هائل في مركز للأعمال غربي موسكو، الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة الطوارئ الروسية قولها، إن الحريق ممتد على مساحة ألف متر مربع.

ولم تذكر الوزارة أسباب الحريق أو الإصابات الناجمة عنه، كما لم تتحدث عن إجلاء أي من المحاصرين في المبنى.

ووفق مصادر محلية، فإن الحريق طال 4 طوابق من المبنى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للحريق، ظهرت فيها فرق الإنقاذ والإطفاء وهي تحاول إخماد النيران المشتعلة.