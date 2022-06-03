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mlazemna نتائج السادس الابتدائي 2022 والتي قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن بداية تنزيل نتائج المحافظات فيها ابتداء من اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر يونيو، وتقوم العديد من المواقع غير الرسمية بالإعلان عن نتائج الطلاب، حيث أعلن موقع النجاح التعليمي وموقع ملزمتنا المحافظات التي تم تنزيل النتائج فيها.
mlazemna نتائج السادس الابتدائي 2022 الان anajaah “البصرة – الرصافة” epedu.gov.iq
تصدرت مؤشرات البحث بالعراق نتائج الطلاب اليوم في العديد من المحافظات، وذلك بعد إعلان موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق عن بداية رفع نتائج الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة، ويتم الرفع التدريجي للنتائج بينما تقوم عدد من المواقع المساعدة بتنزيل نتائج المحافظات التي تم الرفع فيها بنظام بي دي اف، حيث يتم تنزيلها على جهاز الحاسوب أولا ثم استخراج اسم الطالب من المحافظة التي تم تنزيل النتائج فيها.
نتائج الطلاب في الدور الأول من الصف السادس 2022 الابتدائي
يقوم الطالب في العراق بالبحث عن النتائج فور الانتهاء من الامتحانات، وقد عكفت وزارة التربية والتعليم عبر لجان وكنترولات التصحيح على الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب ومراجعتها، وتم اعتماد النتائج النهائية من السيد الوزير اليوم، وبدأت النتائج في النزل تدريجيا على موقع الوزارة لعدد من المحافظات، ويقوم كل طالب بالبحث عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم الامتحاني، بينما يتم البحث بالمحافظة بالمواقع المساعدة الأخرى.
معالجة نتائج الطلاب (درجات الرأفة)
أقرت وزارة التربية والتعليم عدد من الدرجات ليتم رفع نتيجة الالب إلى ناجح بإعطاءه خمسة درجات مساعدة ليكون النجاح من 45 من أصل 100 درجة، ويكون للطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى هذه الدرجة الوصول إلى امتحانات الدور الثاني ثم الدور الثالث لم لم يوفق بالنتيجة.
كيفية استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي
- يقوم الطالب بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي.
- يقوم بتسجيل رمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
- يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.
- يقوم بتسجيل الرقم الامتحاني ثم يبدأ الاستعلام.
- تظهر النتيجة إذا كانت النتائج من المحافظات التي تم تنزيلها، وغذا لم تكن تظهر نتيجة “قيد التنزيل”.
- يمكن الدخول على موقع mlazemna ملزمتنا أو نتائجنا أو موقع النجاح لاستخراج نتائج كل محافظة، وتوجد عدد من المحافظات اتي لم تنزل النتائج فيها.
mlazemna نتائج السادس الابتدائي 2022 الان anajaah “البصرة – الرصافة” epedu.gov.iq حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بالعراق بالإعلان عن نتائج المحافظات المتبقية بالرقم الامتحاني، كما يتم الإعلان عن المحافظات التي يتم رفع النتائج فيها، وتقوم الوزارة بالإعلان عن الأسماء الناجحة ثم يتم تخصيص خمسة درجات إضافية للراسبين عند الحصول على درجة 40 درجة حتى يتم لهم النجاح الفعلي.
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