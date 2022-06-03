نتائج السادس الابتدائي mlazemna نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم الذي يعرض ملفات بي دي اف للمحافظات التي نزلت فيها نتائج الطلاب للدور الأول، وقد أعلن الموقع الرسمي والصفحة الرئيسية لوزارة التربية ولتعليم الخميس بداية اعتماد نتائج الطلاب في السادس الابتدائي بالدور الأول بعدد من المحافظات، وتقوم بوابة الوزارة بإعلان الملفات تباعا، بينما تقوم مواقع بديلة أو مساعدة بتنزيل ملفات هي الأخرى تكون مفعلة للتعرف على أسم الطالب الناجح أو المكملين إلى الدور الثاني.

PDF نتائج السادس الابتدائي mlazemna نتائجنا (البصرة – الرصافة الأولى) epedu.gov.iq بالرقم الامتحاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم المحافظات التي تم تنزيل نتائج الطلاب فيها، وقام الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بتفعيل استخراج اسم الطالب من ملف بي دي اف أو درايف يتم تنزيله على جهاز الحاسوب، كما تتيح الوزارة الاستعلام عبر رابط النتائج بالرقم الامتحاني، وتقوم عدد من المواقع، مثل موقع نتائجنا أو ملزمتنا أو موقع النجاح، بعرض ملفات بنتائج الطالب، ويكون على كل طالب ناجح التوجه إلى المدرسة التي يتبع لها للتأكد من النتائج بينما يكون على المكملين إلى الدور الثاني التعرف على الخطوات التي يكون عليه اتباعها من المدرسة أيضا.

بيان وزارة التربية والتعليم في الدرجات الإضافية

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عبر منصتها الرسمية عن بداية تنزيل نتائج المحافظات، حيث تم تنزيل نتائج الرصافة الأولى والكرخ والمثني وكربلاء، بينما يترقب المواطنين تنزيل بقية المحافظات، وتعلن الوزارة أن درجة نجاح الطالب تكون خمسين درجة أو خمسة وأربعين من اصل مائة درجة، ويتم إعطاء كل طالب حصل على 40 درجة خمسة درجات ليصل لدرجة النجاح بينما يكون الحاصلين على أقل منها الدور في امتحانات الدور الثاني.

نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات

نتائج الطلاب في محافظة كربلاء ( تم التنزيل )

) نتائج الطلاب في محافظة نينوى ( في انتظار النزول )

) نتائج الطلاب في محافظة ديالي (في انتظار التنزيل).

نتائج الطلاب في محافظة الكرح الأولى (تم الرفع).

نتائج الطلاب في محافظة الكرخ الثانية (في انتظار النزول).

نتائج الطلاب في محافظة الكرخ الثالثة (تم الرفع)

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الأولى (تم الرفع)

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الثانية (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الثالثة (في انتظار النزول).

نتائج الطلاب في محافظة محافظة النجف (تم الرفع)

نتائج الطلاب في محافظة ذي قار ( في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة القادسية (في انتظار النزول )

) نتائج الطلاب في محافظة صلاح الدين (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة واسط (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة أربيل (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة السليمانية (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة دهوك (تم الإعلان)

نتائج الطلاب في محافظة الأنبار (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة بابل (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة البصرة (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة كربلاء (تم الرفع)

نتائج الطلاب في محافظة كركوك (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة ميثان ( في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة المثنى (تم الرفع)

استخراج نتائج السادي الابتدائي (الدور الأول) موقع وزارة التربية العراقية 2022