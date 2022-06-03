نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Results صدرت الآن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق ٢٠٢٢ الدور الاول موقع نتائجنا والتربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق، تستمر عمليات البحث من الطلاب والطالبات في الصف السادس الابتدائي في العراق في محافظات الرصافة والنجف والسليمانية وصلاح الدين والانبار وكركوك وبابل في البحث عن نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٢ الدور الاول والتي ظهرت علي موقع التربية العراقية وموقع نتائجنا، خلال الساعات الماضية فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في الكنترولات، حيث تعلن نتائج الصف السادس الإبتدائي بشكل مركزي عبر موقع التربية العراقية وموقع نتائجنا.

نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2022

أدي الطلاب والطالبات في الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول، الامتحانات خلال شهر مايو الماضي والتي عقدت وسط تطبيق كامل للإجراءات الإحترازية، وفقًا لتوجيهات وزير التربية العراقية الدكتور محمد اقبال، حيث قال في بيان له:” أن امتحانات الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول، تمت دون أي شكاوى في اللجان وبدأت النتائج في الظهور في المحافظات التي انتهت من عمليات التدقيق والمراجعة في كافة اللجان على مستوى المحافظات ورفع كشوفات نتائج السادس الابتدائي العراق عبر المواقع الرسمية المتخصصة في إعلان نتيجة السادس الابتدائي العراق”.

رابط نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٢ الدور الاول موقع نتائجنا

وإليكم خطوات الاستعلام عن رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بعد إعلان وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية ظهور نتائج السادس في والكرخ الثانية والكرخ الثالثة والرصافة الثانية والرصافة الثالثة وبابل ونينوى وبغداد، وذلك من خلال الدخول علي الرابط التالي واتباع الخطوات المطلوبة:

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الإلكترونيأو من خلال رابط استخراج نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول.

ثانيًا: ثم القيام بالنقر علي ايقونة” نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2022″.

ثالثًا: ثم البدء في تحميل الكشوفات على الموقع الإلكتروني بصيغة pdf.

رابعًا: الانتظار ثواني وسوف يتم تحميل كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2022.

خامسًا: القيام بطباعة نتيجة الصف السادس الإبتدائي العراق الدور الأول في جميع المواد الدراسية التي أدي فيها الطلاب الإختبارات النهائية للدور الأول والتي أجريت في توقيت واحد في عموم المحافظات العراقية وبدأت في الإعلان بشكل رسمي الآن بعد إعتمادها من مسئولي المديريات التعليمية علي مستوي المحافظات العراقية.