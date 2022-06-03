نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن ظهرت نتيجة أولي وثانية ثانوي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر موقع التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة أولي ثانية ثانوي 2022 الترم الثاني، يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المحافظات البحث على محركات جوجل يوميًا حول معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022، بعد الإنتهاء من أداء الإمتحانات خلال الأسبوع الماضي والتي عقدت في المدارس الثانوية وسط تطبيق شامل لكافة الإجراءات الاحترازية، ونستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة اولي وثانية ثانوي 2022 ورابط نتيجة أولي وثانية ثانوي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم.

نتيجة أولي وثانية ثانوي 2022 الترم الثاني

أكد وزير التربية والتعليم الفني الأستاذ الدكتور طارق شوقى، فى تصريحات صحفية له أن نتيجة سنوات النقل الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي سوف تعلن على “مستوى المدارس” وليس مركزيا كما هو مُشاع علي مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك و تويتر خلال الساعات الماضية، مشددًا أن المدرسة هي التي تحدد موعد إعلان نتيجة أولي وثانية ثانوي الترم الثاني في جميع المحافظات وليست الوزارة.

رابط الإستعلام نتيجة أولي وثانية ثانوي 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، عن الطلاب الذين لهم الحق في أداء امتحان الفرصة البديلة، في مادة واحدة أو أكثر فيما يتعلق بالأسئلة المقالية و الذين واجهتهم مشاكل تقنية أثناء أداء الأمتحان عقد فى الفترة من 11 حتى 26 مايو الجارى، وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة اولي وثانية ثانوي 2022 الترم الثاني في جميع المحافظات من خلال الدخول علي الرابط التالي:

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

ثانيًا: إختيار نتائج سنوات النقل ” أولى وثانية ثانوي 2022″.

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس.

رابعًا: عليك النقر علي كلمة استعلام وبحث لمعرفة نتيجة أولي وثانية ثانوي 2022.

خامسًا: الانتظار ثواني وسوف تظهر النتائج أمامك على الشاشة.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة أولي وثانية ثانوي 2022 الترم الثاني في جميع المحافظات خلال الساعات القادمة تزامنًا مع الإقتراب بإنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات وفقًا لتقارير غرفة العمليات التابعة لوزارة التربية والتعليم، في رصد أعمال التصحيح ورصد الدرجات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني.

حالة من الترقب بين الطلاب والطالبات في سنوات النقل في المرحلة الثانوية، لمعرفة نتيجة أولي وثانية ثانوي الترم الثاني 2022 والتي من المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني وأيضا سيتم إعلان نتيجة أولي وثانية ثانوي في المدارس فور الإنتهاء من أعمال التدقيق والرصد في الكنترولات وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم المصري.