بسبب المثلية.. الخارجية الكويتية تستدعى القائم بالأعمال الأمريكى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الكويتية، إنها استدعت القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة، أمس الخميس، بسبب منشورات على حساب السفارة على وسائل التواصل الاجتماعى تدعم المثلية.





وفى بيان لها، أكدت الخارجية الكويتية أنها سلمت القائم بأعمال السفارة بالإنابة مذكرة تؤكد فيها رفضها لما نشر، داعية السفارة إلى تجنب "نشر مثل تلك التغريدات التزامًا بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961". وكانت السفارة الأمريكية فى الكويت غردت فى وقت سابق، قائلة: "دفاعًا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: يستحق كل الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون"، ما يعد مخالفًا لقوانين الكويت التى تحظر المثلية بحكم القانون، مثلها فى ذلك مثل عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

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