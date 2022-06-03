زعيم كوريا الشمالية يهنئ الملكة إليزابيث بيوبيلها البلاتينى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية فى بيونج يانج، قال كيم فى رسالته إلى الملكة: "أوجه التهنئة لكم ولشعبكم بمناسبة اليوم الوطنى لبلدكم، العيد الرسمى لجلالتكم"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وأقامت لندن وبيونج يانج علاقات دبلوماسية فى 2000، وأبقتا سفارتيهما رغم تدهور العلاقات بين بيونج يانج والدول الغربية فى السنوات الماضية، بسبب برنامج الأسلحة الكورى الشمالى، إلا أنه تم إغلاق السفارة البريطانية فى بيونج يانج بسبب القيود الصارمة على الدخول والخروج التى فرضتها كوريا الشمالية خلال جائحة كورونا.
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية قد ذكرت فى العام الماضى، أن الملكة إليزابيث الثانية هنأت كيم جونغ أون بذكرى تأسيس كوريا الشمالية، فى 9 سبتمبر.
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