وقالت السلطات فى بيان بهذا الشأن: "اجتاح الحريق قسما من مصنع كيماويات ديباك نتريت فى منطقة صناعية على مشارف فادودارا فى ولاية غوجارات، وتم نقل سبعة عمال إلى المستشفى، وإجلاء 700 شخص يعيشون فى الجوار إلى مكان آمن".
وكتبت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن دوى انفجارات من مكان الحادث، سمع على بعد عدة كيلومترات.
يشار إلى أن شركة "ديباك نتريت" تنتج مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية، بما فى ذلك كيماويات زراعية وأصباغ ومطاط ومستحضرات صيدلانية ومواد كيميائية خاصة ودقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق بمصنع لليكماويات فى الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.