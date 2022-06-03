العالم اليوم - سهم بروج يقفز 20% بأول يوم تداول في سوق أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يونيو 2022 09:21 صباحاً - قفز سهم شركة "بروج" للبتروكيماويات الإماراتية، بنسبة تقارب 20% في اللحظات الأولى وبأول يوم تداول له بعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أن جمع طرح 10% من رأسمال الشركة ملياري دولار، وتلقى طلبات تزيد على 42 ضعفاً من الطرح بقيمة ضخمة بلغت 83.4 مليار دولار.

كانت شركة "بروج" المشروع المشترك بين "أدنوك" الإماراتية و"بورياليس" قد طرحت أكثر من 3 مليارات سهم تمثل 10% من رأس مالها المصدر، بسعر 2.45 درهم إماراتي للسهم العادي، محققة عائدات إجمالية تزيد على 2 مليار دولار لشركتي أدنوك و"بورياليس ميدل إيست هولدنج جي إم بي إتش" ("بورياليس ميدل إيست")، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة "بورياليس".

ستبقى "أدنوك" بعد انتهاء عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المالكة لحصة الأغلبية في "بروج" والتي تبلغ نسبة 54%، فيما ستحتفظ " "بورياليس ميدل إيست" بحصتها البالغة 36% في الشركة.