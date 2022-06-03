كورونا فى كوريا الجنوبية.. تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة و17 وفاة جديدة

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية 12.542 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 18.141.835 .



جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية 12.542 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 18.141.835 . وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 17 وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 24,229 حالة .

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