العالم اليوم - توقعات بسيطرة روسيا على لوغانسك خلال أسبوعين

انتم الان تتابعون خبر توقعات بسيطرة روسيا على لوغانسك خلال أسبوعين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يونيو 2022 08:15 صباحاً - توقعت الاستخبارات البريطانية أن تسيطر القوات الروسية على منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا "بالكامل"، خلال أسبوعين.

وتبدو السيطرة على لوغانسك واحدة من الأهداف الاستراتيجية لروسيا، منذ بدأت حربها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر توقعات بسيطرة روسيا على لوغانسك خلال أسبوعين .. في رعاية الله وحفظة