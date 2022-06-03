زوجة زيلينسكى توجه رسالة للأمريكيين: لا تركنوا لاعتياد الحرب

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع شبكة إى بى سى نيوز الأمريكية ، والتى تعد أول مقابلة تلفزيونية لها بمفردها منذ بدء الغزو الروسي، حذرت الأمريكيين من أن يفقدوا الإحساس بالآلام التى يعانيها الأوكرانيون جراء الحرب رغم قربها من 100 يوم.

وفى رسالتها للأمريكيين قالت " أقول للشعب الأمريكى إن " الحرب جرت وما زالت تجرى لفترة طويلة من الزمن، ولكن لا تعتادوا على ذلك".

ونبهت أولينا إلى " مخاطر أن تصبح هذه الحرب بلا نهاية ، لأن هذا ليس بالأمر الذى نرغب فيه، ولا تعتادوا على ما نعانيه من آلام .. آلام العائلات التى قسمتها هذه الحرب".

واضطرت زوجة الرئيس الأوكرانى إلى التوقف لبرهة خلال اللقاء مع الشبكة الأمريكية بعد أن استمعت لصافرة الإنذار من احتمال حدوث غارة جوية منوهة إلى الظروف الخطيرة المرتبطة بالتحدث إلى مسئولين فى أوكرانيا.