أمريكا تدعو أوروبا إلى مزيد من التعاون للتصدي للصين

وقالت شيرمان خلال مؤتمر بالفيديو مع الصحافة الأوروبية من واشنطن "حتى قبل أن يعلن الرئيس الصينى شى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى فبراير شراكتهما غير المحدودة، تحدت الصين الأمن فى أوروبا والاقتصاد فى أوروبا والقيم فى أوروبا".
وفى حديثها عن "المضايقات الاقتصادية" التى تمارسها الصين على أوروبا، أشارت المسؤولة الأمريكية إلى حظر الصين مؤخرا الصادرات الليتوانية و"فشل" بكين فى بناء طريق سريع فى الجبل الأسود إضافة إلى استهداف شركات أوروبية مثل "أديداس" و"نايكي".
وأكدت شيرمان أنه "رغم أن بكين على بعد آلاف الكيلومترات.. فإن تصرفات الصين لها تأثير على مستقبل أوروبا"، ورحبت بالتعاون الحالى مع الأوروبيين فى هذا المجال داعية فى الآن نفسه إلى "مواءمة مقارباتنا".
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